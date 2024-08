Il Centro per le famiglie ospita Giocaosta

Con l’obiettivo di affiancare in ogni periodo dell’anno la vita familiare, il Centro offre uno spazio aperto dove trovare una possibilità di gioco, di studio o di laboratorio per i minori e le diverse età, oltre che occasioni di confronto con altri genitori e nonni e il supporto e l’accoglienza da parte di educatori e operatori.

La prossima settimana, in occasione della XVI edizione di Giocaosta, il Centro per le famiglie per la prima volta partecipa al più grande evento di gioco della Valle d’Aosta. Venerdì 9 e Sabato 10 agosto dalle 15.30 alle 18.30, in via Federico Chabod 9, sarà infatti possibile prendere parte al laboratorio “Il valore dei dettagli” destinato alla fascia 0-6 anni e ai loro genitori. E’ dalle piccole esperienze, dal contatto con la natura e i suoi materiali, dalla manipolazione di oggetti poco strutturati che i bambini apprendono e socializzano in un contesto di divertimento e solidarietà, scoprendo insieme il valore del gioco. Per partecipare non è necessaria la prenotazione.



Per informazioni è possibile accedere al sito https://www.centrofamiglievda.it/ o https://giocaosta.it/eventi/laboratorio-0-6-il-valore-dei-dettagli_sab/



Per partecipare a questa attività non è necessaria l’iscrizione al Centro per le famiglie.



Per chi avesse piacere, per aderire alle altre iniziative dell’anno, è richiesta una quota che comprende tutto il nucleo familiare (genitori, figli e nonni) pari a 25€.