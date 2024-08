Interruption de la circulation au Tunnel du Mont Blanc

Aujourd’hui vendredi 2 aout 2024 à 16h25 la circulation de tous les véhicules a été interrompue dans les deux sens de circulation en raison de la panne du système de refroidissement d’un véhicule léger qui s’est produite au niveau du garage 00, à environ 300 mètres de l’entré française. La panne a entraîné une légère émission de fumée.

Conformément aux mesures de sécurité, les opérateurs du poste de contrôle et commande ont immédiatement procédé à la fermeture des entrées du tunnel, et à l'arrêt des flux des véhicules à l'intérieur de l'ouvrage grâce à l'allumage des feux rouges et à l'abaissement des barrières de trafic réparties tous les 600 mètres

Les services de sécurité internes du TMB-GEIE présents en permanence au tunnel du MontBlanc sont intervenus immédiatement sur les lieux à bord des véhicules équipés pour la lutte contre les incendies, afin de réaliser les opérations de vérification et de mise en sécurité du véhicule. En application des procédures en vigueur, l’intervention des services de secours publics a été demandée ; leur entrée en tunnel n’a pas été nécessaire.

Les 49 usagers à bord des autres véhicules présents dans le tunnel ont été invités à rejoindre les abris sécurisés et ont été assistés par les opérateurs et les équipes de sécurité.

A 17h08, à l’issue des opérations d’évacuation du véhicule en panne, le trafic a été rétabli dans les deux sens de circulation.

Actuellement nous avons une attente de 1h30 sur la rampe d’accès française et 1h15 sur la rampe d’accès italienne.