Aperte le iscrizioni a Marché au Fort 2024 in calendario il 12 e 13 ottobre nella splendida cornice del Forte di Bard

La manifestazione, rinomata per il suo successo tra il pubblico e la crescente attenzione verso i prodotti tipici locali, offre un'importante vetrina per le aziende del settore. I partecipanti avranno l'opportunità di mettere in mostra i loro prodotti e di interagire con un pubblico sempre più curioso e appassionato di qualità e sostenibilità.

Le aziende interessate a prendere parte all'evento possono consultare tutte le informazioni necessarie e scaricare la modulistica per l’iscrizione visitando il sito istituzionale della Regione Valle d'Aosta al seguente link: Marché au Fort 2024.

La domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente tramite PEC all'indirizzo agricoltura@pec.regione.vda.it entro il termine del 30 agosto 2024.

Il Marché au Fort si conferma così come un appuntamento imperdibile per chi desidera scoprire e celebrare le autentiche eccellenze del panorama enogastronomico valdostano, contribuendo a valorizzare il patrimonio agroalimentare della regione.