Tra concerti e laboratori per bambini prosegue il festival “Le marmotte non dormono

Dopo i primi appuntamenti di luglio, che hanno raccolto consensi e interesse da parte del pubblico presente, il festival “Le marmotte non dormono” prosegue nella prima metà di agosto con eventi dedicati alla musica e ai laboratori per bambini.

Si parte da Verrayes, dove sabato 3 agosto Claudine Chenuil e Alberto Visconti faranno rivivere il mito del cantautore francese Georges Brassens con “Au bois de mon cœur”. Sarà un incontro a due voci tra il musicista e l’attrice valdostani, a cavallo tra poesia, teatro e musica: un concerto-spettacolo dedicato a un autore anticonformista che ha lasciato una grande impronta nel mondo della canzone.

Alberto Visconti e alla chitarra Maura Susanna

L’appuntamento è alle 18 al Villaggio Vencorère o, in caso di maltempo, nella struttura polivalente di località Rapy, in collaborazione con Città del Vino.

Mercoledì 7 agosto, alle 21, ci si sposta a Morgex, in Piazza Principe Tomaso, con il concerto di Davide Geddo e band (in collaborazione con il Festival della Canzone Biologica). Un viaggio che toccherà anni di storia della musica, tra rock e folk, tra canzone genovese e musica messicana, tra emozione e voglia di ballare, anche grazie a una band ispirata e affiatata.

L’ultimo appuntamento musicale della prima metà di agosto sarà domenica 11 alle 18 a Chambave, in piazza Orsières (in caso di maltempo all’Espace Colliard, in collaborazione con Città del Vino), con Bach Sonate e danzate. Marco Chenevier e Serena Costenaro sono i protagonisti e gli autori di una vera e propria performance in cui il corpo e il violoncello diventano gli strumenti con cui verrà reinterpretata la musica di Johann Sebastian Bach. Due strumenti che interagiscono tra di loro e si completano, in sei danze e sei preludi che attraversano la composizione e ne restituiscono, anche se solo parzialmente, la complessità. Ogni suite è caratterizzata da un colore e da una sensazione spesso contraddittoria: i preludi evidenziano queste sei anime. Il corpo del danzatore si rende disponibile e diventa uno strumento per creare movimento in relazione con la musica.

Folco Orselli e Peppe Ragonese

Il 9 e il 13 agosto sono in programma due laboratori dedicati ai bambini.

Il primo, La pulce e il gatto, è in programma alle 14.30 al parco giochi del laghetto di Arvier (nella sala polivalente in caso di maltempo) ed è un laboratorio di danza per bambini dai 5 agli 11 anni con Marco Chenevier, con giochi teatrali e esercizi di “initiation à la danse”, per realizzare poi una breve presentazione aperta a tutti. Il secondo, Artefatto Fatto ad Arte, si terrà alle 15 alle Maisons de Judith in località Pra Sec in Val Ferret (Courmayeur), e sarà tenuto da Martina Domaine e Marco Chenevier, che, attraverso la fotografia e la danza, approfondiranno il concetto dell’Arte come strumento per parlare di Pace Preventiva.

Il laboratorio è organizzato in collaborazione con Montessori in Valle presso le storiche baite di Glorianda Cipolla, ambasciatrice del progetto culturale di Michelangelo Pistoletto del Terzo Paradiso in Valle d’Aosta.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito internet https://www.lemarmottenondormono.it/, sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram.

Il festival “Le marmotte non dormono” è organizzato dal Teatro Instabile di Aosta, con il sostegno del Consiglio regionale della Valle d’Aosta, di Fondazione San Paolo, del CELVA e dei Comuni interessati.