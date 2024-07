LE REGINE DEL COL DE JOUX SONO BELFAST, TARZAN E AMOUREUSE

Domenica 28 luglio 2024, il Col de Joux, nel comune di Saint Vincent, ha fatto da cornice al 67° Concours Régional Batailles de Reines. Questa manifestazione, che celebra la tradizione e la cultura della Valle d’Aosta, ha visto una partecipazione entusiasta di bovine e spettatori, nonostante il caldo estremo della giornata.

Il concorso, che rappresenta un momento cruciale per la valorizzazione delle razze bovine autoctone, ha attirato oltre 1000 spettatori, tutti attratti dallo spettacolo che unisce competizione e tradizione. Le bovine, curate con amore e dedizione dai loro allevatori, hanno mostrato la loro forza e bellezza in una serie di sfide che richiamano secoli di cultura rurale.

Nella prima categoria, composta da 23 bovine, Belfast, di Jaccod Fernando di Ayas, ha conquistato il primo posto. Con la sua imponenza e grazia, Belfast ha dimostrato l’eccellenza della razza e la competenza del suo allevatore, risultando meritevole del titolo di "Reina" per questa categoria.

Nella seconda categoria, con 30 partecipanti, il titolo è andato a Tarzan, di Damarino Edy di Quart. Tarzan ha catturato l'attenzione dei giudici con la sua robustezza e il suo portamento regale, confermando ancora una volta la qualità delle bovine che popolano le valli della nostra regione.

Il premio per la terza categoria, la più numerosa con 44 bovine, è stato conquistato da Amoureuse, di Chatrian Mauro. Amoureuse ha trionfato grazie alla sua presenza imponente e alla sua eleganza, dimostrando il valore della tradizione e della selezione delle razze locali.

In aggiunta ai titoli di bellezza e forza, il concorso ha riconosciuto anche la bovina più pesante. PANTHERE, dei Frères Pinet, ha conquistato questo titolo con un peso di 740 kg, simbolo di una robustezza che sottolinea l’importanza della selezione e della cura nelle pratiche di allevamento.

Il Concours Régional Batailles de Reines non è solo una competizione, ma una celebrazione vivente delle tradizioni valdostane, un’occasione per mettere in luce l’importanza della zootecnia e la bellezza delle razze bovine locali. Ogni anno, questa manifestazione rappresenta un punto di incontro per gli appassionati e per le famiglie, offrendo un’opportunità unica per connettersi con le radici culturali e tradizionali della regione.

Il prossimo appuntamento del concorso è fissato per domenica 4 agosto, nel suggestivo vallone di Vertosan, ad Avise. Anche in questa occasione, gli spettatori potranno assistere a una nuova esibizione di eleganza e forza bovina, continuando a celebrare e preservare una tradizione che è parte integrante dell’identità valdostana.