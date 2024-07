Feriti in un cantiere edile

Un grave incidente ha scosso la tranquilla località di Saint-Rhémy-en-Bosses, nella valle del Gran San Bernardo, dove un crollo in un cantiere del prosciuttificio De Bosses ha provocato il ferimento di quattro operai. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, quando una trave in cemento armato è crollata mentre veniva scaricata da un camion, travolgendo i lavoratori presenti.

Le condizioni di uno dei feriti sono particolarmente gravi. Il lavoratore è stato immediatamente trasportato all’ospedale Parini di Aosta tramite elicottero, mentre gli altri tre sono stati accompagnati in ambulanza presso il nosocomio regionale. Gli interventi di soccorso sono stati tempestivi: sul posto sono intervenuti l’elisoccorso con il medico del 118, i tecnici del Soccorso alpino valdostano, le ambulanze, e i carabinieri. Anche i tecnici della struttura Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (Spresal) dell’Usl Valle d’Aosta sono giunti sul luogo per avviare le prime verifiche.

L'incidente ha avuto luogo in una parte del cantiere adibita all’ampliamento delle strutture produttive del prosciuttificio, non direttamente collegata alla sede principale. Gli altri due operai presenti al momento del crollo sono rimasti illesi, ma l’evento ha messo in luce ancora una volta le gravi lacune nella sicurezza dei cantieri e dei luoghi di lavoro. La procura di Aosta ha già avviato un’inchiesta per accertare le cause del crollo e individuare eventuali responsabilità.

L’incidente di Saint-Rhémy-en-Bosses è solo l’ultimo di una serie di episodi che sottolineano la necessità di un’urgente riforma delle norme di sicurezza sul lavoro. Troppo spesso, infatti, la vita dei lavoratori viene messa a rischio da condizioni di lavoro inadeguate e da un controllo insufficiente della sicurezza nei cantieri. È fondamentale che le autorità competenti intensifichino i controlli e le ispezioni per prevenire ulteriori tragedie e garantire un ambiente di lavoro sicuro per tutti.