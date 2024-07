Marco Camandona, oggi in vetta al Gasherbrum I

Il presidente della Regione Renzo Testolin e l’assessore al turismo, sport e commercio Giulio Grosjacques, a nome di tutto il Governo regionale, si congratulano con la guida alpina Marco Camandona che, oggi, in vetta al Gasherbrum I, nel massiccio del Karakorum, in Pakistan, ha raggiunto lo straordinario obiettivo 14X8000, scalando tutte le montagne del mondo che superano gli 8.000 metri di altitudine, senza l’utilizzo di ossigeno supplementare.

“La grande impresa di Marco Camandona – commentano il Presidente Testolin e l’Assessore Grosjacques – ci esalta come uomini di montagna e ci inorgoglisce come valdostani. Accompagnato in vetta da Dante Luboz e aiutato in questa spedizione da Abele Blanc (primo valdostano a raggiungere tutti gli 8.000), Marco è una delle punte di diamante tra le guide alpine valdostane: una squadra di professionisti della montagna che rappresenta l’élite dell’alpinismo internazionale. Marco, che è anche maestro di sci, è uno straordinario esempio per tutti: oggi ci ha insegnato, ancora una volta, che per raggiungere risultati altissimi occorrono impegno, forza per superare le difficoltà, ma anche grande passione e capacità di sognare. A lui, ai suoi collaboratori e, tramite il presidente dell’Unione valdostana guide alta montagna Ezio Marlier, a tutte le guide valdostane vanno in nostri complimenti”.