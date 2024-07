Dal volo dei Castelli alla magia delle Vigne

Dal 1 al 20 agosto, nella storica saletta che un tempo ospitava la BCCV, le immagini raccontano una storia di cambiamento e di continuità, un viaggio attraverso le trasformazioni che hanno plasmato il nostro paesaggio.

Nel cuore dell’estate, il comune di Saint-Pierre si prepara a diventare una tela su cui si dipinge la bellezza e la metamorfosi del nostro territorio. L’Artzon, sempre attenta a celebrare e preservare le ricchezze locali, ha in serbo per i suoi soci e amici una mostra fotografica che promette di essere un'esperienza visiva e culturale di grande valore.

Dal 1 al 20 agosto, nella storica saletta che un tempo ospitava la BCCV, le immagini raccontano una storia di cambiamento e di continuità, un viaggio attraverso le trasformazioni che hanno plasmato il nostro paesaggio. Le fotografie esposte non si limitano a immortalare scenari, ma offrono uno sguardo profondo e riflessivo sulla nostra identità collettiva, su come la nostra terra sia evoluta nel tempo, conservando però il suo fascino autentico e intatto.

Ma la mostra non finisce qui. In un’ulteriore celebrazione del nostro territorio, sarà proiettato un video che “vola” sopra Saint-Pierre, mostrando la collina fino al Mont Fallère, le vigne e i meleti che punteggiano il paesaggio, e i castelli che, illuminati al calar della sera, sembrano raccontare storie antiche. È un’ode visiva che cattura l’essenza di un luogo dove la storia e la natura danzano in perfetta armonia.

E come ogni sorpresa che si rispetti, ce n'è una che rimarrà segreta fino all’11 agosto, giorno dell’inaugurazione. Un evento che non è solo un’occasione per celebrare l’arte e la cultura, ma anche per ritrovarsi e apprezzare insieme ciò che rende unico il nostro amato territorio.

Invitiamo tutti a partecipare a questa celebrazione della nostra realtà, con la speranza di accogliervi in prima fila per un’ esperienza che promette di essere tanto emozionante quanto rivelatrice.Nel