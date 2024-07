L’arte anima l’Espace T di Arvier con Nina Moulin e Toni Stakenkötter

Le artiste franco-tedesche Nina Moulin e Toni Stakenkötter, note per la loro esplorazione sui temi legati alla natura, alla domesticità e alla vita quotidiana e per l’espressività legata a colori intensi e a motivi ripetitivi, hanno infuso la loro creatività in Espace T di Arvier, trasformando lo spazio di coliving e coworking in un’oasi di ispirazione, dove l’arte ha incontrato la natura.

Collaborando con l’architetto Andrea Paoletti, nell’ambito di una residenza artistica, le due giovani hanno intrapreso un dialogo con l’ambiente montano valdostano. Durante le passeggiate sul territorio, hanno realizzato schizzi e fotografie che hanno permesso loro di catturare l’essenza delle nostre Alpi, trasformata poi in un linguaggio visivo che ora adorna le pareti di Espace T. Ogni angolo dello spazio è stato decorato creando un’atmosfera calda e familiare, che stimola la creatività e la collaborazione. Linee fluide, motivi floreali e richiami alla fauna locale si fondono in un’armonia di colori e forme: un omaggio alla bellezza della nostra natura, un’opera d’arte collettiva che si integra con l’ambiente circostante.

«L’Espace T è stato il nostro atelier a cielo aperto - hanno detto Nina Moulin e Toni Stakenkötter -: l’energia della montagna ci ha ispirato a creare un ambiente che fosse non solo bello da vedere ma anche stimolante per la mente e per lo spirito».

Un incontro pubblico per conoscere le artiste e raccontare questa trasformazione si svolgerà lunedì 29 luglio 2024, alle ore 18.00, in sala Polivalente del Comune di Arvier.

L'attività rientra nell'ambito delle azioni dell'Unité des Communes valdôtaines GrandParadis in relazione all'intervento sull'Espace T del Comune di Arvier.