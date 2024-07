Servizio di posti alloggio per studenti e studentesse UniVdA

Il Consiglio dell’Università della Valle d’Aosta ha preso una decisione cruciale per il futuro del diritto allo studio e la qualità della vita degli studenti universitari. È stata avviata la procedura di manifestazione di interesse, pubblicata sulla piattaforma Place.VdA, per l’affidamento del servizio di posti alloggio per gli studenti e le studentesse dell’Ateneo.

Questa iniziativa segna un passo significativo nella realizzazione dell'obiettivo dell’Università di garantire una sistemazione adeguata per gli studenti. L’Università riconosce che, per rendere l’esperienza accademica più accessibile e soddisfacente, è fondamentale offrire strutture di accoglienza che siano non solo confortevoli, ma anche convenientemente situate.

Il servizio di alloggio sarà disponibile nella città di Aosta fino alla completa realizzazione del nuovo studentato, previsto nella ristrutturazione dell’immobile di proprietà regionale "Palazzo Cogne".

Questo nuovo alloggio dovrà essere ubicato entro un raggio di due chilometri dal nuovo polo universitario, dove, a partire da settembre, si svolgeranno le attività accademiche dei due Dipartimenti dell’Ateneo.

L’iniziativa non solo risponde a una necessità immediata, ma riflette anche l’impegno dell’Università nella creazione di un ambiente accademico inclusivo e accogliente. La disponibilità di posti alloggio adeguati è fondamentale per attrarre e mantenere studenti di talento, che altrimenti potrebbero trovarsi a dover affrontare difficoltà logistiche significative. Inoltre, il servizio potrà eventualmente essere esteso anche al personale docente e collaboratore, a condizione che la domanda da parte della comunità studentesca venga soddisfatta.

Questa fase di manifestazione di interesse rappresenta una pietra miliare nel processo di miglioramento delle strutture universitarie e segna un importante passo verso l’implementazione di servizi che sostengano gli studenti nella loro carriera accademica. La realizzazione del progetto non solo risponderà alle esigenze attuali, ma contribuirà anche a plasmare il futuro dell’Università della Valle d’Aosta come punto di riferimento per l’eccellenza accademica e la qualità della vita universitaria.