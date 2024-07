Il World ranger day al Museo regionale di scienze naturali

Nel giardino antistante il castello di Saint-Pierre, sarà allestita una postazione nella quale i guardaparco del Parco Nazionale Gran Paradiso e del Parco Naturale Mont Avic racconteranno ai visitatori del Museo le loro attività e le caratteristiche di questi territori tutelati.

L’attività dei guardaparco è essenziale nella gestione delle aree protette, i guardaparco non svolgono un ruolo meramente passivo di sorveglianza e controllo, essi assicurano importanti compiti, quali la raccolta dei dati di campo e il monitoraggio delle componenti naturali, la documentazione e la divulgazione, attraverso azioni educative volte proprio a far conoscere i territori tutelati affinché i turisti possano comprendere l’importanza delle aree naturali protette.

“La Valle d’Aosta – evidenzia l’Assessore Davide Sapinet – con una percentuale di oltre il 30% di territorio tutelato come aree naturali protette e siti della rete ecologica europea Natura 2000 rappresenta un esempio concreto di tutela della natura e della biodiversità alpina. La protezione di questo ricco patrimonio naturale, perché sia efficace, deve essere condivisa con il territorio, con i residenti e i turisti e, in quest’ottica, le attività e il ruolo dei guardi parco così come quello delle guardie forestali è davvero essenziale. Questa iniziativa, realizzata al Museo, cuore dell’offerta e della ricerca naturalistica valdostana, rappresenta quindi un’ottima occasione per far conoscere ed apprezzare il nostro territorio e queste “sentinelle del nostro patrimonio ambientale” ogni giorno operative per la tutela di quello che è il bene primario della nostra comunità".

In occasione del World Ranger Day, giornata mondiale che celebra queste figure, L'assessore Sapinet coglie l'occasione "per rivolgere ai Guardia Parco un ringraziamento per il loro impegno e per la passione con la quale lo svolgono".