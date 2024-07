“1-2024: Giovani in città” Finanziamento di progetti in favore delle giovani generazioni

Le iniziative previste devono avere come destinatari diretti giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni, compiuti entro la scadenza dell’avviso, residenti o domiciliati nel territorio regionale.

Sono ammissibili solo i progetti che propongono iniziative realizzate interamente nella città di Aosta, con particolare attenzione all’area della Cittadella dei giovani e alle aree urbane considerate più fragili.

Le risorse finanziarie disponibili ammontano complessivamente a 50.000 euro.

Il finanziamento regionale per ciascuna iniziativa o progetto non potrà essere inferiore a 5.000 euro, né superare l’importo di 10.000 euro.

Possono proporre i progetti i soggetti di diritto privato, senza fini di lucro e con sede legale e/o operativa in Valle d’Aosta, che rientrano nelle seguenti tipologie:

Associazioni giovanili ricomprese nell’elenco delle Associazioni giovanili operanti nel territorio regionale, di cui all’art. 8 della l.r. 12/2013;

Altre Associazioni (riconosciute e non riconosciute);

Fondazioni;

Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale (che risultano iscritte, nelle more dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore, rispettivamente nel registro delle ODV e nel registro delle APS della Regione autonoma Valle d’Aosta).

La domanda di ammissione al finanziamento, corredata degli allegati necessari, va presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, alla Struttura politiche educative – Ufficio politiche giovanili, sita in via Saint-Martin-de-Corléans, 250 – 11100 AOSTA, entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 30 agosto 2024 a pena di inammissibilità, e nelle modalità seguenti:

consegna a mano esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00, su appuntamento , contattando l’Ufficio politiche giovanili ai recapiti 0165 275854-55;

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00, , contattando l’Ufficio politiche giovanili ai recapiti 0165 275854-55; invio da casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo istruzione@pec.regione.vda.it.

L’avviso pubblico, la documentazione e la modulistica sono scaricabili sul portale web “QuiJeunes VDA al link https://giovani.regione.vda.<wbr></wbr>it/home.