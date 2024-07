Il Pd valdostano scende in camppo contro l'autonomia differenziata

La segreteria valdostana del Partito Democratico, in vista dell'incontro previsto per lunedì 29 luglio alle 17.45 presso l'Hotel des Etats in Piazza Chanoux, Aosta, si prepara a esprimere con forza la propria posizione contro l'autonomia differenziata e a favore dell'autonomia regionale.

L'incontro, intitolato "Sì all'autonomia, No all'autonomia differenziata che spacca l'Italia", avrà come relatori il Senatore Alessandro Alfieri e il Professore Roberto Louvin.

Il PD nazionale, attraverso l'intervento del Senatore Alfieri, Responsabile nazionale riforme e PNRR, ribadirà la sua posizione contraria all'autonomia differenziata, un modello che, secondo il partito, potrebbe aggravare le disuguaglianze territoriali e minare l'unità del Paese. Alfieri sottolineerà l'importanza di un'autonomia che rispetti l'unità nazionale, garantendo al contempo le specificità delle regioni senza compromettere il principio di solidarietà e coesione tra territori.

Il Professore Roberto Louvin, esperto di diritto pubblico comparato, offrirà un'analisi accademica sulle implicazioni legali e politiche dell'autonomia differenziata. Louvin discuterà come tale modello potrebbe influenzare il quadro costituzionale e la distribuzione delle competenze tra Stato e regioni, e metterà in luce i rischi di frammentazione e disequilibrio che ne deriverebbero.

Questo dibattito rappresenta un'occasione cruciale per il PD di chiarire e rafforzare la propria posizione su un tema di grande rilevanza per il futuro dell'Italia, puntando a promuovere una visione di autonomia che preservi l'unità nazionale e favorisca un equo sviluppo delle diverse aree del Paese.