ATMB propose une nouvelle aire de repos avec vue panoramique à 800 mètres de l'entrée française du Tunnel du Mont Blanc

Sur la Route Blanche, à 800 mètres de l’entrée française du Tunnel du Mont Blanc, l’ancienne zone de stationnement du Dard vient d’être transformée en aire de repos. Elle propose un arrêt pour admirer les sommets autour de Chamonix et du Mont-Blanc avec notamment deux tables d’orientation, trois tables de pique-nique et des toilettes sèches.



A la jonction de plusieurs chemins de randonnées, cette aire permettra dès l’automne aux randonneurs de traverser la RN205 à pied et en toute sécurité, en passant sous le pont routier qui enjambe la Creuse.



Depuis l’aire, un escalier est déjà en place, il mène à un futur sentier qui sera aménagé cet automne sous l’ouvrage par ATMB pour rejoindre le torrent de la Creuse et suivre le chemin de randonnée vers le bas de Chamonix. Ce départ de sentier visite notamment les vestiges de l’ancienne piste de bobsleigh de 1924, en particulier le virage des Myrtilles.