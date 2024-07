NUS D’ANTAN, come riscoprire il folklore valdostano, giochi e mestieri della tradizione

Dalle ore 18 in poi, le strade e i passaggi secondari del pittoresco borgo, noti come “llaou”, diventeranno palcoscenico per una serata dedicata alla riscoperta e valorizzazione del folklore locale, offrendo ai visitatori un’immersione unica nelle tradizioni e nei mestieri storici della Valle d’Aosta.

L’obiettivo principale di “Nus d’Antan” è quello di riportare alla luce il ricco patrimonio culturale valdostano attraverso un evento che celebra i giochi e i mestieri tradizionali. I partecipanti avranno l’opportunità di esplorare e comprendere come le antiche maestranze, un tempo cuore pulsante della vita quotidiana, abbiano saputo evolversi pur mantenendo saldi legami con il passato. Attraverso una serie di esposizioni interattive, sarà possibile osservare oggetti storici e strumenti di lavoro che raccontano la storia di una valle che ha saputo preservare la propria identità culturale.

Il percorso dell’evento, progettato per attraversare i vari angoli storici del borgo, permetterà ai visitatori di partecipare attivamente o semplicemente osservare le dimostrazioni dei mestieri tradizionali. Scopriremo come le tecniche di lavorazione del legno, del ferro e della lana, pratiche un tempo quotidiane, sono state reinterpretate e mantenute vive nel tempo. Artigiani e esperti locali presenteranno dal vivo le loro abilità, offrendo un collegamento tangibile tra il passato e il presente.

Un elemento centrale dell’evento sarà la gastronomia valdostana. Un punto ristoro principale sarà allestito nella piazza centrale di Nus, dove i visitatori potranno gustare una cena tipica valdostana preparata con ingredienti freschi e locali. La cucina della Valle d’Aosta, con i suoi piatti ricchi e saporiti, sarà protagonista di una serata che celebra anche le tradizioni culinarie. Lungo il percorso, ulteriori punti di ristoro offriranno una selezione di specialità locali, dai salumi ai formaggi, dalle torte tradizionali ai vini pregiati, permettendo a tutti di fare un vero e proprio viaggio gastronomico attraverso i sapori della regione.

“Nus d’Antan” non è solo un evento per riscoprire le tradizioni ma anche un’occasione per educare le nuove generazioni. I più piccoli saranno coinvolti in giochi e attività che li aiuteranno a riscoprire il piacere di stare all’aria aperta, stimolando una vita sana e attiva. Questo aspetto dell’evento favorirà anche la creazione di legami tra le generazioni, con bambini e anziani che avranno l’opportunità di interagire e condividere momenti di svago e apprendimento. In un'epoca in cui le tradizioni possono sembrare lontane, “Nus d’Antan” sarà un’importante occasione per rafforzare il senso di comunità e appartenenza.

Il borgo di Nus, con le sue strade acciottolate e le antiche costruzioni, fornirà il contesto ideale per un evento che si propone di rendere omaggio alla cultura e alle tradizioni valdostane. “Nus d’Antan” sarà una celebrazione autentica di ciò che rende unica la Valle d’Aosta, un’occasione imperdibile per vivere e apprezzare il patrimonio storico e culturale di una terra che ha saputo preservare la propria identità attraverso i secoli.

Vi invitiamo a partecipare numerosi a questa serata di celebrazione e scoperta. Un’esperienza immersiva che promette di essere non solo un ritorno alle origini, ma anche un modo per vivere le tradizioni e le culture locali in un contesto contemporaneo e coinvolgente.