Spelgatti (Lega), con decreto salva casarestituita la libertà ed il pieno possesso delle case di milioni di cittadini

“Un paese civile è quello dove la Pubblica amministrazione è al servizio dei cittadini e non al contrario” commenta così la Senatrice Nicoletta Spelgatti l’approvazione di ieri in Senato del Decreto Salva Casa. “Grazie all'approvazione finale in Senato, da oggi entra in vigore una misura fortemente voluta dalla Lega a tutela della case degli italiani: taglio della burocrazia, liberazione degli uffici comunali da milioni di pratiche, restituzione ai cittadini del pieno possesso delle loro proprietà. Un decreto che permetterà di rimettere sul mercato alcuni milioni di abitazioni. Un altro passo in avanti verso la semplificazione dei rapporti tra cittadini e Pubblica amministrazione!”