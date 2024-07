Per CVA SpA terzo Bilancio Record e Crescita Sostenibile nel 2023"

CVA Spa, sotto la guida del CEO Giuseppe Argirò e del suo team, ha chiuso il 2023 con risultati finanziari eccezionali, segnando il terzo bilancio record consecutivo. I ricavi adjusted hanno raggiunto 1.657 milioni di euro, mentre il margine operativo lordo adjusted è salito a 325 milioni di euro, con un incremento del 9,8% rispetto ai 296 milioni dell'anno precedente. L'utile netto si è attestato a 160 milioni di euro e il patrimonio netto è cresciuto significativamente, passando da 879 milioni di euro a 1.147 milioni di euro. Inoltre, sono stati distribuiti 75 milioni di euro in dividendi.

Questo successo è il frutto dell'impegno e della dedizione di tutti i membri di CVA, che lavorano con grande qualità umana e professionale all'interno della #CommunityCompany. Con l'obiettivo di sostenere il Piano Strategico-Industriale 2023-2027, il Gruppo ha aumentato la propria capacità di produzione da fonti rinnovabili a 6 GW, di cui 1,2 GW sono già in esercizio e 4,8 GW sono in fase di autorizzazione e sviluppo. Inoltre, CVA ha ampliato la propria presenza nel mercato dell'efficienza energetica.

Il crescente valore che CVA produce per la comunità valdostana è uno dei principali motori che spingono l'azienda verso l'eccellenza. Questa capacità di generare valore è testimoniata dallo studio Althesis, che ha certificato un valore condiviso di 531 milioni di euro, pari a 4.316 euro pro capite, e ha evidenziato che CVA contribuisce al 59% del valore aggiunto dell'industria in Valle d'Aosta. Inoltre, CVA è diventata la più grande azienda "Pure Green" in Italia e ha scalato la classifica ARERA dei maggiori produttori di energia rinnovabile, passando dal 7° al 5° posto in soli due anni.

Il successo di CVA non si limita ai risultati economici: l'azienda è un pilastro fondamentale nella lotta contro il cambiamento climatico e nella transizione energetica. Grazie ai suoi impianti idroelettrici, eolici e fotovoltaici, CVA contribuisce significativamente all'autonomia energetica nazionale e alla riduzione dei costi di approvvigionamento per famiglie e imprese. La responsabilità verso la comunità e l'impegno nella sostenibilità continuano a essere al centro della missione di CVA, confermando il suo ruolo di leader nel settore dell'energia rinnovabile.