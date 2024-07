Impegno sportivo e sociale per il Quarteire Cogne di Aosta

La cerimonia inizierà con i discorsi delle autorità e il tradizionale taglio del nastro, che segneranno ufficialmente l'apertura della nuova struttura. Ma non finisce qui: la serata proseguirà con una parentesi conviviale arricchita da musica, per festeggiare insieme il miglioramento di uno spazio così importante per la comunità.

Il cuore dell'evento sarà il primo “Torneo Aurora” di basket 3vs3, che rappresenta l'inizio di una tradizione annuale. Questo torneo si svolgerà ogni anno l'ultimo sabato di luglio e vedrà i vincitori entrare nella “Hall of fame” del campetto, con il nome della loro squadra celebrato in una speciale area dedicata.

Per partecipare al torneo, le squadre interessate devono inviare entro il 26 luglio i nomi e le date di nascita di tutti i membri all'indirizzo di posta elettronica politichegiovanili@comune.aosta.it. L'inaugurazione e il torneo sono un’occasione imperdibile per riunire la comunità e celebrare il miglioramento della qualità della vita nel quartiere Cogne.