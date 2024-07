Costernazione a Morgex e nella Valdigne per la tragica scomparsa di Massimiliano Polin

La comunità di Morgex-Valdigne si unisce nel dolore per la scomparsa di Massimiliano Poli, tragicamente venuto a mancare. Conosciuto per il suo passato come cestista e per l’impegno dedicato alla società Sicav, Massimiliano lascia un vuoto incolmabile tra tutti coloro che lo hanno conosciuto.

La comunità tutta esprime sentite condoglianze alla moglie Mirella e a tutta la famiglia, in questo momento di grande tristezza. Che il ricordo di Massimiliano possa portare conforto e forza a chi gli voleva bene.