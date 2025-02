Courmayeur: Nasce il progetto CourmAttivi, attività ricreative per le persone della terza età

A Courmayeur prende vita un nuovo e importante progetto sociale: “CourmAttivi”, un'opportunità pensata per le persone della terza età, al fine di contrastare la solitudine, promuovere la socializzazione e stimolare l'aggregazione. Un momento di incontro che non si limita a un semplice evento, ma si sviluppa come una vera e propria rete di supporto per gli anziani, rispondendo così a un’esigenza sempre più diffusa.

Il progetto vede la partecipazione del Comune di Courmayeur, della Cooperativa Sociale L’Esprit à l’Envers e del Punto Unico di Accesso, che collaboreranno per facilitare la partecipazione degli anziani, promuovendo e gestendo le attività previste.

La partenza di CourmAttivi è fissata per il prossimo 6 marzo 2025, alle ore 15.00, con un incontro inaugurale presso il Centro Ricreativo Don Cirillo, situato in Viale Monte Bianco. Durante l’incontro, tutti i partecipanti potranno gustare una merenda offerta dall'organizzazione. Da quel momento, ogni giovedì, dalle 15.00 alle 17.00, il centro diventerà il punto di riferimento per le numerose attività proposte.

Tra le iniziative pensate, ci sono tornei di giochi da tavolo, corsi di cucito, pittura, bricolage, brevi passeggiate all’aperto, incontri informativi, laboratori di lettura, animazione musicale e racconti autobiografici. L’obiettivo è quello di creare un ambiente stimolante e accogliente, dove gli anziani possano non solo divertirsi, ma anche rimanere attivi e partecipare alla vita comunitaria.

L'assessora alle Politiche Sociali e Cultura, Alessia Di Addario, sottolinea l'importanza di iniziative come questa: “Le persone anziane, che non necessitano di servizi sanitari e assistenziali, hanno comunque bisogno di momenti ricreativo-culturali che spesso non possono permettersi, a causa di difficoltà di spostamento o per il rischio di solitudine e isolamento. Il nostro obiettivo è offrire loro la possibilità di sentirsi ancora parte attiva della comunità, risorsa e non solo destinatari di assistenza. Grazie a una serie di questionari, abbiamo rilevato un forte interesse a partecipare a iniziative di aggregazione, escursioni e momenti di svago. CourmAttivi nasce proprio da questa esigenza e siamo felici di aver avviato questo progetto che risponde alle necessità di tante persone anziane del nostro territorio”.

Questo progetto, infatti, si inserisce in una nuova visione delle politiche sociali, che si allargano al di là dei tradizionali servizi di assistenza, con l’intento di valorizzare la partecipazione e il protagonismo delle persone anziane. Un’iniziativa che dimostra come anche gli anziani possano continuare a essere risorse vitali per la comunità, contribuendo con il loro tempo e le loro esperienze alla crescita sociale di tutti.

Per chi desidera maggiori informazioni o vuole entrare in contatto con gli organizzatori, è possibile rivolgersi a Federica della Cooperativa L’Esprit à l’Envers al numero 346 6933165.

Il progetto CourmAttivi si preannuncia come una pietra miliare per la promozione dell'inclusione sociale, dimostrando quanto sia fondamentale prendersi cura dei più anziani, non solo sotto il profilo assistenziale, ma anche con iniziative che valorizzano il loro ruolo attivo nella comunità.