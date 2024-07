GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

È stata approvata la subconcessione al Comune di Cogne dell’edificio ubicato in località Villaggio Minatori a Cogne, di proprietà della Regione, già concesso alla Fondazione Gran Paradiso, da destinare a sede provvisoria delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Cogne, sino al completamento dei lavori di ristrutturazione della scuola di Cogne Capoluogo.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

È stato approvato il calendario venatorio per la stagione di caccia 2024-2025, acquisito il parere del Comitato regionale per la gestione venatoria e della Consulta faunistica regionale. In particolare, si specifica che l’attività di addestramento cani è consentita a partire dal 15/08/2024.

È stato approvato il contributo regionale a favore del Centro di ricerche, studi, salvaguardia, rappresentanza e valorizzazione per la viticoltura di montagna – CERVIM, per un importo totale di 75 mila euro.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

È stata deliberata l’attivazione di una ulteriore classe della scuola secondaria di primo grado presso la sede associata di Cogne dell’I.S. “M.I. Viglino” e l’attivazione di una classe prima, ad indirizzo musicale, della scuola secondaria di primo grado presso l’I.S. “Valdigne Mont Blanc”, per garantire un’offerta formativa di qualità, con particolare riferimento alla classe terza, in previsione degli esami di Stato e del successivo passaggio alla scuola secondaria di secondo grado. L’iniziativa risponde inoltre agli interessi manifestati, in considerazione dell’incidenza degli iscritti all’indirizzo musicale che supera il 50% degli iscritti complessivi alla classe prima.

È stata approvata l’indizione della prima edizione del “Premio Letterario Valle d’Aosta” dedicato alla narrativa, iniziativa finalizzata a dare risalto a opere di narrativa di qualità, accogliendo autrici e autori con una produzione attiva di produzioni letterarie. Il Premio, oltre a valorizzare i libri e la lettura, intende promuovere il territorio quale terra di frontiera, ma anche di aperture e di scambi tra culture, popoli, lingue e linguaggi.

Come previsto dalla legge regionale n. 6 del 2012, è stata deliberata l’assegnazione del contributo annuale, per l’anno 2024, all’Institut historique de la Résistance et de la Société contemporaine en Vallée d’Aoste.

La Giunta ha deliberato il bando di selezione delle attività e iniziative a carattere culturale e scientifico rivolte ai giovani da finanziare per il periodo 1° ottobre 2024 – 30 ottobre 2025, del quale è parte integrante l’avviso pubblico “1-2024: Giovani in città”, per il finanziamento di progetti in favore delle giovani generazioni, a valere sulle risorse del fondo regionale per le politiche giovanili e per gli interventi a favore della cultura.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

È stato dato parere favorevole all’adesione del Dipartimento programmazione risorse idriche e territorio dell’Assessorato opere pubbliche, territorio e ambiente - in qualità di partner beneficiario - alla proposta progettuale dal titolo “PARCOURS+ PROGETTO DI COORDINAMENTO E COMUNICAZIONE”, nell'ambito del Programma Interreg VI-A Francia-Italia ALCOTRA 2021-2027, Piani Integrati TERritoriali (PITER+) 2021/2027, definita in partenariato con la Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes e capofilato dal Conseil Départemental de la Haute-Savoie (Coordinatore della strategia PARCOURS+). L’adesione è supportata dal fatto che la Regione rientra a pieno titolo nelle priorità del Programma e, nello specifico, laddove si sottolinea l’importanza del “Tenere conto delle caratteristiche specifiche di alcune aree del territorio per prepararsi al meglio alle sfide della resilienza” e, più precisamente, nel “Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane”.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stato approvato il finanziamento di un posto aggiuntivo di formazione specialistica e della relativa borsa di studio nella scuola di specializzazione in genetica medica, ad accesso riservato ai non medici, dell’Università degli Studi di Torino a decorrere dall’anno accademico 2023/2024 e per l’intera durata del corso di studi pari a quattro anni. L’impegno finanziario a carico della Regione è di 57 mila euro.

Sulla base della determinazione del fabbisogno formativo delle professioni sanitarie per l’anno accademico 2024/2025, è stata approvata l’istituzione dei seguenti posti nei corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie dell’Università degli Studi di Torino per l’anno accademico 2024/2025:

n. 30 posti nel corso di laurea triennale in infermieristica di Aosta;

n. 2 posti aggiuntivi riservati nel corso di laurea triennale in educazione professionale;

n. 5 posti aggiuntivi riservati nel corso di laurea triennale in tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia.

A valere sui fondi del PNRR, è stato approvato l’avvio di un’istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di un soggetto del Terzo settore, disponibile alla co-progettazione e alla gestione in partnership di un servizio per l’abitare autonomo, rivolto a persone con disabilità. Il servizio sarà strutturato da due gruppi appartamento presso la “Maison équipée” di proprietà del comune di Saint-Marcel.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Al fine di garantire la possibilità di servizi di trasporto integrativi a favore dei turisti nei periodi di alta stagione, la Società Arriva Italia Srl è stata autorizzata ad effettuare un servizio sperimentale a chiamata intervallivo, nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne Grand Paradis, dal 1° luglio 2024 al 10 agosto 2024, nell’ambito del sub-bacino Alta Valle. Ugualmente, è stata concessa autorizzazione alla stessa società per un servizio occasionale di trasporto nel Comune di Valtournenche, per il periodo 1-8 settembre 2024.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

Sono stati nominati i rappresentanti di categoria in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione per la formazione professionale turistica: Jeannette Bondaz, in rappresentanza di ADAVA; Alessia Gontier, in rappresentanza della Coldiretti; Edoardo Melgara, in rappresentanza di Confcommercio. Inoltre, l’Assessorato regionale beni e attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali ha designato Gabriella Vernetto quale membro esperto nel campo dell'istruzione in seno al Consiglio di Amministrazione.

Alla riunione di Giunta ha preso parte il Presidente della Savoie, Hervé Gaymard, per illustrare le ipotesi di lavoro per il futuro dell’Ospizio del Piccolo San Bernardo e per una ulteriore valorizzazione della zona, così importante dal punto di vista storico ed economico, tenendo conto del Geie (Gruppo europeo di interesse economico) costituito fra le parti, che già collabora da anni.