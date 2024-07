Dalla Protezione Civile Naziole oltre 20 milioni di euro per il post alluvione

Dopo l'alluvione devastante che ha colpito la Regione Autonoma Valle d'Aosta nei giorni del 29 e 30 giugno 2024, il governo nazionale ha dichiarato lo stato di emergenza per un anno, su proposta del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci. Il decreto prevede uno stanziamento di 20 milioni e 600 mila euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, e concede ampie deroghe alle disposizioni vigenti per facilitare interventi rapidi e necessari.

Emily Rini, coordinatore di Forza Italia in Valle d'Aosta, ha accolto con soddisfazione la risposta tempestiva del governo. “Siamo grati al governo nazionale e in particolare al nostro Vicepremier Antonio Tajani, che ha dimostrato grande attenzione e competenza nei confronti del nostro territorio,” ha dichiarato Rini. “Queste sono le risposte serie e concrete che la nostra regione merita. Inoltre, la visita del Ministro Zangrillo a Valtournenche dimostra l’impegno costante del governo verso le nostre esigenze.”

Le dichiarazioni di Forza Italia sono anche una risposta al Pays d'Aoste Souverain che questa mattina ha accusato il governo centrale di non tenere sufficientemente conto delle specificità e delle esigenze locali. I rappresentanti del PAS criticano la gestione centralizzata dell’emergenza, sostenendo che le decisioni prese a livello nazionale potrebbero non rispondere adeguatamente alle reali necessità della Valle d’Aosta.

Forza Italia sottolinea il valore della risposta rapida del governo e il supporto dimostrato con l’assegnazione dei fondi, mentre il PAS insiste sulla necessità di una maggiore autonomia e personalizzazione degli interventi per garantire che le risorse vengano allocate in modo più efficiente e mirato.

La visita del Ministro Zangrillo a Valtournenche, prevista per venerdì prossimo, sarà un test cruciale per valutare l'efficacia e la sensibilità della risposta del governo alle preoccupazioni locali. Mentre la regione cerca di riprendersi dalla catastrofe, il dibattito su come meglio gestire l'emergenza e le sue conseguenze continuerà a essere un tema centrale nella politica regionale. Di atto di respondabilità del governo ha invece parlato il deputato della Valle d'Aosta Franco Manes