Scatta la campagna di protezione contro il caldo per gli anziani

Con l'estate che avanza e le temperature che si impennano, Aosta si prepara a fronteggiare le sfide legate alle ondate di calore con una serie di azioni mirate e umanamente significative. In un anno in cui le anomalie climatiche sembrano diventare la nuova normalità, il Comune di Aosta si schiera in prima linea nella protezione dei cittadini più vulnerabili, in stretta collaborazione con l’Azienda Usl della Valle d’Aosta e la Protezione Civile regionale.Nei prossimi giorni, 500 persone che vivono da sole e che, a causa delle loro patologie, sono state identificate come particolarmente a rischio, saranno contattate telefonicamente.

Questo intervento è organizzato attraverso i servizi per anziani co-progettati con le cooperative sociali La Sorgente ed Esprit à l’envers, e gestito dall’associazione Telehelp onlus.

L'obiettivo è duplice: confermare il loro interesse a essere richiamati in caso di emergenze climatiche e monitorare le loro condizioni di salute, offrendo consigli preziosi per mitigare gli effetti del caldo estremo.Per chi avesse bisogno di assistenza aggiuntiva, è attivo un numero verde – 800.196.870 – fino al 15 settembre, disponibile tutti i giorni della settimana. Questo servizio non si limita ai casi di emergenza, ma si estende anche a necessità quotidiane come l’acquisto di farmaci o la spesa, offrendo un supporto concreto alle persone sole che potrebbero trovarsi in difficoltà a causa del caldo.In aggiunta, la collaborazione con il Comitato di Aosta della Croce Rossa Italiana, l’associazione Alice – Onlus e il Corpo infermiere volontarie della CRI ha dato vita a un servizio di misurazione gratuita della pressione.

Questo servizio, che si svolgerà due volte al mese – il giovedì dalle 16 alle 18 presso il Centro d'Incontro del quartiere Cogne in via Vuillerminaz, 7 – offre un'opportunità preziosa per monitorare la propria salute e ricevere supporto. Le prossime date disponibili sono il 25 luglio, l'8 e il 22 agosto e il 5 e il 19 settembre, con la programmazione che proseguirà anche in autunno.L’assessora alle Politiche sociali, Clotilde Forcellati, sottolinea l’importanza di questa iniziativa: «La campagna contro l’“emergenza caldo” non solo ci consente di monitorare la salute delle persone più fragili e vulnerabili, ma rappresenta anche un gesto di vicinanza e supporto alla comunità. L’iniziativa telefonica, unita al servizio di misurazione della pressione, non solo ha un valore clinico ma anche umano, offrendo un contatto diretto con i nostri cittadini più anziani e soli, alleviando la loro solitudine e facendoli sentire parte di una comunità che si prende cura di loro.»

In questo periodo di calore intenso, l'azione congiunta di prevenzione e supporto rappresenta una rete di sicurezza vitale, che dimostra come la solidarietà e l'attenzione verso i più deboli possano fare la differenza nei momenti di emergenza.