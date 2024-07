La pista ciclo-pedonale si colora per la BeccaPink

unghissimo serpentone, a colorare il tratto di pista ciclo-pedonale che dalla zona Tzamberlet di Aosta collega l’area sportiva Guido Saba di Plan Félinaz, sede del BeccaVillage. Grande spettacolo e successo oltre ogni aspettativa per la seconda edizione della camminata non competitiva BeccaPink, riservata alle donne e disputata ieri sera (venerdì).

Nessuno spirito agonistico, solo il piacere di passeggiare e divertirsi in gruppo, con la consapevolezza di aver dato il proprio contributo a favore dell’Associazione V.I.O.L.A. Raddoppiati i numeri di due anni fa con 1.100 persone in griglia di partenza, moltissime le richieste non accolte al fine di garantire un evento piacevole e ben gestito. E a metà serata, tra viola spritz party, concerto de l’Orage e dj set, applausi per l’assegno del valore di 10.800 euro che l’organizzazione dell’Aosta-Becca di Nona ha consegnato all’associazione V.I.O.L.A. Un bel traguardo, per un evento che ha unito sport e solidarietà e che rientra all’interno del sempre più ricco programma dell’Aosta-Becca di Nona che si concluderà domani (domenica).

Foto scattata dal drone

Tiziana Frassy, vice-presidente associazione V.I.O.L.A.: «Davvero una serata piacevole e bellissima: raddoppiare le presenze rispetto a due anni fa ci fa enormemente piacere. Questa iniziativa ci permette di andare avanti nel nostro lavoro di volontariato, molto apprezzato dalle donne valdostane. Una sola cosa: 1.100 volte grazie!».