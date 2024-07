Séance du Conseil fédéral Uv pour l’élection du Comité fédéral et du deuxième vice-présidentpou l'

Le Conseil fédéral de l’Union Valdôtaine, renouvelé dans sa composition avec les membres désignés par les 53 sections territoriales, s’est réuni à Fénis dans la soirée du 15 juillet 2024 afin de pourvoir aux obligations requises par les règles transitoires de la recomposition et par les Statuts du mouvement. L’intégration de cinq femmes et du 30% des membres, prévue en application du principe de participation et de représentation pluraliste contenu dans le Document programmatique du Président Joël Farcoz et partagé par le Congrès extraordinaire du 16 juin, a ainsi été votée.

Après le renforcement des groupes des élus au Conseil de la Vallée et à la Commune d’Aoste, il s’agit d’une nouvelle étape importante dans le processus de recomposition, sous le symbole unificateur de l’Union Valdôtaine, de tous les sujets qui se reconnaissent dans les principes fondateurs du mouvement issu il y a presque 80 ans de la lutte de Libération. Un processus que le Conseil fédéral souhaite poursuivre dans un dialogue ouvert et fructueux avec les autres forces présentes en Vallée d’Aoste, dans le respect des sensibilités différentes, mais avec l’objectif commun de donner centralité à un projet politique qui se présente comme une alternative au système bipolaire, qui peu de place semble vouloir laisser aux instances des réalités minoritaires.

Le Conseil fédéral de l’Union Valdôtaine sera de nouveau convoqué lundi 22 juillet, pour l’élection du Comité fédéral et du deuxième vice-président, opérations qui permettront la pleine reprise de l’activité politique, dans les institutions et sur le territoire au milieu des gens, en préparation des rendez-vous importants qui attendent, en 2025, le mouvement et la communauté valdôtaine. La réunion du Conseil fédéral a également été l’occasion de faire le point sur les travaux de réparation des zones intéressées par les récentes inondations, auxquels participent nombreux des citoyens, des bénévoles, des administrateurs publics, des travailleurs et des entreprises auxquels l’Union Valdôtaine tient à adresser un chaleureux merci.

La liste des disponibilités pour le Comité Fédéral est la suivante pour l'élection de 5 membres :

Bertolin Alexandre

Lale-Démoz Massimiliano

Marcoz Antonella

Nogara Alessandro

Orsi Wanner

Peinetti Flavio

Perrin Davide

Tazzara Daniel

Pour la vice-présidence :