Raccolti oltre 40mila euro per danni alluvione in Valle d’Aosta, prosegue la sottoscrizione

La raccolta di fondi continua e i risultati sono straordinari: in meno di due settimane sono stati raccolti 40 mila euro per aiutare le comunità valdostane recentemente colpite dall’alluvione. L’iniziativa benefica, promossa dalla Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta in collaborazione con il CSV Valle d'Aosta, ha visto una mobilitazione eccezionale, con l'adesione di numerosi soggetti che hanno voluto dare il loro contributo.

Il concerto organizzato dall’Associazione bandistica della Città di Aosta l'11 luglio scorso e lo spettacolo “Bravo Grazie” del giorno successivo, entrambi in collaborazione con il Comune di Aosta, hanno contribuito a raccogliere 3.500 euro. Questi eventi, insieme a una capillare campagna mediatica, hanno amplificato l’eco della raccolta fondi, permettendo di raggiungere un importante traguardo iniziale.

La campagna “Alluvione in Valle d’Aosta” si pone l’obiettivo di fornire un aiuto concreto alle famiglie più fragili, colpite direttamente o indirettamente dagli eventi alluvionali, supportando la ripresa della vita quotidiana e il superamento delle difficoltà economiche. Il sostegno si concretizzerà attraverso progetti mirati e selezionati congiuntamente dalla Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta e dal CSV, in collaborazione con gli enti del Terzo settore.

La raccolta fondi è ancora aperta e chiunque può contribuire tramite bonifico sul conto corrente della Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta presso la BCC Valdostana, indicando la causale “Alluvione in Valle d’Aosta”: IBAN IT53 Q 08587 01211 000110150701.

Una commissione di esperti del Terzo settore, in collaborazione con la giunta regionale della Valle d’Aosta, le amministrazioni locali, la rete dei servizi sociali e le parrocchie, raccoglierà ed esaminerà le richieste di soccorso e i progetti di intervento, per finanziare in maniera mirata e oculata le azioni più efficaci.

Patrik Vesan, Segretario della Fondazione Comunitaria (nella foto), ha dichiarato: “La raccolta sta procedendo bene e siamo contenti della risposta di solidarietà e della fiducia riposta in noi dalla Comunità valdostana. In questi giorni, abbiamo interloquito anche con i sindaci di Cogne e Valtournanche. La nostra intenzione è di collaborare con loro e trovarci intorno a un tavolo comune per decidere assieme il da farsi”.

Claudio Latino, Presidente del CSV, ha aggiunto: “Ancora una volta la Fondazione Comunitaria e il CSV rispondono ad un bisogno chiaro, così come già successo in passato con l’Emilia-Romagna e altre situazioni di emergenza. Ci siamo mossi in maniera pronta e sinergica e allo stesso modo, anche la comunità valdostana ha risposto in maniera eccezionale a questo nostro appello: una comunità solidale che si unisce per aiutare chi si trova in difficoltà e per ripartire insieme”.