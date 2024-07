Incontro periodico tra Assessore Sapinet e ANAS: Focus su interventi stradali

L’incontro si è svolto nella mattinata di mercoledì 17 luglio, focalizzandosi sugli interventi attualmente in corso e quelli prossimi sulle strade statali nel territorio regionale.

“Abbiamo fatto il punto sulla situazione della rotatoria di Nus e sui cantieri attualmente in esecuzione lungo la SS 26,” ha sottolineato l’assessore Sapinet. “Abbiamo deciso di sospendere i lavori dal 9 agosto, durante il periodo di massimo afflusso turistico, per poi riprenderli verso la fine del mese. Inoltre, abbiamo esaminato gli interventi futuri per i quali sono già stati destinati specifici fondi e quelli in attesa di conferma degli investimenti, che ci consentiranno di programmare nuove opere infrastrutturali.”

Questi incontri periodici tra l’assessorato e l’ANAS non solo servono a monitorare gli interventi in corso ma anche a rinnovare la volontà di collaborare attivamente e coordinare le azioni in modo sempre più efficace. Questa cooperazione è fondamentale non solo per la programmazione dei lavori ma anche per gestire eventuali emergenze, come dimostrato durante gli eventi critici del 29 giugno scorso.