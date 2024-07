Musica e storia: Un Viaggio tra le note al Chiostro della Collegiata dei Santi Pietro e Orso di Aosta

Il secondo appuntamento della Rassegna “Claustri Musica”, organizzata dagli Ordini Dinastici di Real Casa Savoia in collaborazione con l’Associazione bandistica città di Aosta, promette un pomeriggio indimenticabile. In caso di maltempo, il concerto si terrà all’interno della Chiesa adiacente.

Protagonista dell'evento sarà il Double Wind Quintet, un ensemble composto da talentuosi musicisti uniti dalla passione per il repertorio originale per fiati. Il decimino include Greta Spada Rossi e Alessandra Chiabotto al flauto, Andrea Secondo Morello e Paolo Lerda all’oboe, Davide Papalia e Andrea Attilio Golia Libertini al clarinetto, Florin Bodnarescul e Livio Ramasso al corno, Orazio Lodin e Francesco Loprete al fagotto. Il gruppo è diretto da Daniele Papalia, co-direttore della Banda musicale di Aosta e docente presso il Liceo musicale di Aosta e la Scuola civica di musica “R. Arnod”.

Un Programma Eclettico

Il programma musicale spazierà dal tardo Ottocento fino ai giorni nostri, offrendo al pubblico un viaggio affascinante attraverso diverse epoche e stili musicali. Tra i brani eseguiti:

Petite Symphonie di C. Gounod (1885) : Una deliziosa composizione in quattro movimenti che cattura lo stile melodico del parigino dell'epoca.

I° tempo della Sinfonietta di J. Raff (1873) : Una composizione vivace e maestosa che supera le tradizionali serenate per fiati.

Seconda Suite di G. Holst (1911) : Originalmente scritta per banda, verrà presentata in una trascrizione inedita di Daniele Papalia, suddivisa in quattro movimenti che includono un mix di marce, canti senza parole e fantasie popolari.

Greek Folk Dances di F. Cesarini (2021): Una raccolta di tre danze folkloristiche greche che celebrano la ricca tradizione musicale della Grecia con ritmi e atmosfere uniche.

Un Concerto per la Beneficenza

L'evento non sarà solo un’occasione per godere di musica straordinaria, ma anche un'opportunità per contribuire a cause nobili. Durante il concerto, ad ingresso libero, verranno raccolti fondi per il restauro delle Lapidi Mauriziane dell’Ospedale Regionale Umberto Marini e per sostenere l’associazione “HandToHand”, che offre attività ai ragazzi affetti dalla sindrome di Down.

Come Partecipare

La partecipazione è aperta a tutti e, sebbene non obbligatoria, è gradita la prenotazione tramite WhatsApp al numero 3701556555 o via email a valledaosta@ordinidinasticicasasavoia.it.

Non perdere questa straordinaria occasione per immergerti nella musica e nella cultura, contribuendo al contempo a importanti iniziative benefiche.