Terza Puntata Radici di Montagna “Vite Attraverso i Ponti - Passato, Presente e Futuro a Pontboset”

Giovedì 18 luglio alle ore 20:00 andrà in onda su Rai Tre Vd’A la terza puntata della trasmissione "Radici di Montagna", diretta da Rean Fabio con la collaborazione della giornalista Romy Moret. La puntata, intitolata “Vite attraverso i ponti – passato, presente e futuro a Pontboset”, esplorerà le diverse epoche del piccolo borgo valdostano di Pontboset.

- Il Passato

Il passato di Pontboset sarà rappresentato da Sergio Bordet, ex sindaco e cresciuto nella frazione alta di Pontboset, Crest Damon. Bordet condividerà ricordi e storie della sua infanzia, offrendo uno sguardo nostalgico sulla vita di una volta nel borgo, ma anche molti spunti di riflessione.

- Il Presente

Il presente sarà invece incarnato dal sindaco attuale, Paolo Chanoux. L’intervista si svolgerà nella piazza principale del Borgo di Pontboset, dove Chanoux discuterà delle bellezze attuali del borgo, illustrando come la comunità stia lavorando per preservare e valorizzare il proprio patrimonio culturale e naturale.

- Il Futuro

A rappresentare il futuro, ci sarà Anne Segers, protagonista del tormentone valdostano “Mollo tutto e vado a Pontboset”. La canzone racconta la storia di Segers, che ha lasciato il Belgio per trasferirsi a Pontboset, attratta dalla bellezza e dalla tranquillità del luogo. Segers rifletterà sul suo nuovo inizio e sul perché molte persone non riconoscano il valore del borgo: “Molti dicono che a Pontboset non c’è niente. Ma ci sono mai state? Hanno ammirato la bellezza della natura? Dei Ponti? Cosa vuol dire non c’è niente?”

- Il Leitmotiv di Anna

Anna Segers sottolinea come spesso le persone non apprezzino le bellezze di Pontboset perché non vi si sono mai fermate davvero ad esplorarle. Il suo messaggio è un invito a scoprire e apprezzare la natura, i ponti e la vita tranquilla che il borgo offre.