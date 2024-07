Sanità Valdostana: Uberti annuncia miglioramenti ma restano criticità

La sanità valdostana mostra segni di miglioramento, ma la strada verso un sistema efficiente e completo è ancora lunga. Questo è il messaggio chiave emerso dalla conferenza stampa tenuta da Massimo Uberti, direttore generale dell'Azienda Usl, durante la presentazione delle indagini Agenas, Crea e sul monitoraggio Lea (Livelli essenziali di assistenza) per il 2022.

Uno dei punti di forza evidenziati riguarda i tempi di attesa al Pronto Soccorso dell'Ospedale Umberto Parini di Aosta. I dati mostrano che i pazienti sono trattati più rapidamente rispetto alla media nazionale. Il tempo medio tra l'accesso e il ricovero o dimissione di tutti i codici di priorità è di 151 minuti, rispetto ai 178 minuti della media nazionale. Per i codici rossi, che rappresentano le emergenze più gravi, l'attesa è di soli 88,5 minuti, contro i 208 minuti della media nazionale. "Si tratta del miglior tempo di presa in carico dei codici rossi in Italia," ha dichiarato Uberti con orgoglio.

Nonostante questi miglioramenti, la valutazione complessiva dei Lea della Valle d'Aosta resta negativa, anche se con segnali di progresso. Il punteggio generale è aumentato da 147 nel 2021 a 154 nel 2022. I miglioramenti sono stati riscontrati soprattutto nelle aree ospedaliere (+3 punti) e nella prevenzione (+5 punti). Tuttavia, l'area territoriale continua a rappresentare una sfida, registrando un calo di 2 punti.

Uberti ha sottolineato che le criticità nell'area territoriale sono un problema storico per la regione. "Ci sono delle criticità specifiche, come degli indicatori pensati per regioni con milioni di abitanti. Inoltre, noi abbiamo la divisione dei compiti tra sanità e Unités des Communes, che non viene rilevato e conteggiato a livello statale," ha spiegato. Questo disallineamento ha influenzato negativamente le valutazioni, ma ci sono stati sforzi per integrare queste attività nella rilevazione del 2022.

Nonostante le sfide, Uberti rimane ottimista. "Il dato sintetico è ancora insoddisfacente, ma in miglioramento. Sono convinto che i dati del 2023 ci daranno un esito positivo," ha concluso. L'obiettivo è continuare a migliorare e colmare le lacune esistenti, garantendo così una sanità sempre più efficiente per tutti i cittadini valdostani.