La Vallée d'Aoste, Hôte d'Honneur au Salon International du Livre de Montagne de Passy

La 34ème édition du Salon International du Livre de Montagne de Passy, baptisée "La Cordée Littéraire", est sur le point d'atteindre des sommets littéraires inégalés. À cette occasion, une soirée d'inauguration et de remise des prix littéraires est prévue pour le jeudi 08 août à 17 heures, au Parvis des Fiz, au cœur de Passy, une charmante commune de la région Auvergne-Rhône-Alpes, réputée pour ses magnifiques paysages alpins et son riche patrimoine culturel.

Cette année, le salon accueille avec fierté la Vallée d'Aoste comme hôte d'honneur. Cette région autonome italienne, nichée dans les Alpes, est reconnue pour son patrimoine historique exceptionnel, ses traditions culturelles vibrantes et ses paysages à couper le souffle. La Vallée d'Aoste est une terre d'histoire, de culture et de passion, et cet événement représente une occasion unique de mettre en lumière ses trésors littéraires et culturels.

La soirée d'inauguration débutera par la cérémonie officielle de remise des prix littéraires, récompensant les meilleures œuvres du genre. Suivra un apéritif convivial où auteurs, éditeurs et visiteurs pourront échanger et partager leurs impressions. Cette rencontre informelle sera une belle opportunité pour découvrir les richesses culturelles de la Vallée d'Aoste et tisser des liens autour de la passion commune pour la littérature de montagne.

En tant qu'hôte d'honneur, la Vallée d'Aoste présentera une série d'événements et d'expositions tout au long du salon, mettant en avant ses auteurs, ses ouvrages et son héritage culturel. Les visiteurs auront l'occasion de plonger dans l'univers aostan, d'explorer les traditions locales et d'apprécier les récits captivants qui émanent de cette région montagneuse unique.

Pour plus d'informations sur le programme et les activités prévues, ainsi que pour consulter la brochure détaillée, rendez-vous sur le site internet du salon : www.salondulivrepassy.com.

La Vallée d'Aoste, avec son charme intemporel et sa riche histoire, promet d'enchanter les participants du Salon International du Livre de Montagne de Passy, offrant une expérience culturelle et littéraire inoubliable.