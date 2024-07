Avant Tout Musique: torna a Etroubles la rassegna musicale per un'estate ricca di emozioni!

Conto alla rovescia per la rassegna musicale Avant Tout Musique giunta quest’anno alla sua 6a edizione, organizzata dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’Associazione Artetroubles.

Avant Tout Musique si riconferma come una delle rassegne più interessanti fra quelle proposte in Valle d’Aosta. C’è profonda convinzione che gli eventi musicali siano un valore aggiunto per la ricchezza del territorio. Le rassegne musicali attraggono turisti, riqualificano luoghi che li ospitano e soprattutto mantengono vivo un fermento culturale e sociale. Il valore culturale dello spettacolo dal vivo è alimentato anche dall’importanza storica ed artistica della location in cui esso viene organizzato quindi quale miglior palcoscenico il Borgo medievale di Etroubles.

Il programma musicale della 6° edizione è in grado di abbracciare le voci ed i suoni del mondo. Cinque i concerti gratuiti proposti, a partire dal 24 luglio che ci accompagneranno nelle varie culture. Mai come in questo momento è sentita l’esigenza di confrontarsi con le culture e le musiche dei popoli del mondo, cercando pensieri che uniscano in un mondo in cui sembrano prevalere le divisioni. La musica può continuare a dare il suo contributo.

Si esibiranno formazioni di professionisti affermati e gruppi emergenti del panorama musicale valdostano e del vicino Piemonte.

Si parte mercoledì 24 luglio alle ore 18h30 con Aikar Orkestra, un progetto nato a Torino nel 2023. Il repertorio spazia tra le svariate musiche rituali e festive di molte culture del mondo. Nel concerto i musicisti e il pubblico saranno trasportati in un intenso viaggio.

Il 31 agosto sarà la volta del gruppo TAMTANDO SHORT che ospita il polistrumentista DIBALO’N DAO.

Il 7 agosto, seguirà il trio di ottoni Triumvibrass (Luca Boit, Yannick Vallet,e Samuele Brocco), nato nel 2021 all’interno dell’ambiente musicale del Conservatoire de la Vallée d’Aoste. L’idea di quest’atipico organico scaturisce dalla scoperta del trio viennese “Wieder, Gansch & Paul”, da subito diventato fonte d’ispirazione per il gruppo e, in particolare, dall’eclettico stile compositivo del trombonista austriaco Leonhard Paul.

Il 14 agosto assisteremo a Reekera, gruppo nato nell 2022 tra le mura del castello Tour De Villa di Gressan, dall’incontro tra il contrabbassista Luca Moccia, il pianista Francesco “K” Epiro ed il batterista Andrea “Fuga Mentis” Cocco. La musica di REEKERA, il cui nome è un omaggio a Richera, sorella di Sant’Anselmo d’Aosta che nell’XI secolo visse all’interno della Tour, vuole rinnovare ed innovare la più classica delle formazioni jazz con una formula strumentale che si rifà alla scena Nu Jazz più recente, con composizioni originali e reinterpretazioni di brani attinti dai più svariati ambiti musicali.

Si chiude il 21 agosto con il Duo Pondel, nato dall’incontro di Vincent Boniface e Carlo Pestelli. Il concerto è una miscela molto dinamica di brani autografi e canzoni altrui, passando da brani strumentali a ballate popolari in italiano, francese, inglese, spagnolo, piemontese e patois.

Tutti i concerti sono gratuiti. In caso di maltempo si terranno presso la Sala Polivalente del Centro sportivo del Bar Tennis.