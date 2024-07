A Doues "Il Bosco Sarvadzo", un nuovo spazio di apprendimento

L' evento, organizzato da Esprisarvadzo in collaborazione con l'associazione di Outdoor Education Terra Terra, è pensato per presentare un innovativo sito didattico naturale dedicato ai più piccoli e a chi si avvicina per la prima volta al mondo dell'arrampicata.

L'idea di “Il Bosco Sarvadzo” nasce dalla necessità di creare spazi di apprendimento accessibili a bambini, persone con disabilità e adulti principianti nel campo dell'arrampicata e dell'alpinismo. La Valle d'Aosta, ricca di siti e falesie, non sempre offre luoghi adatti ai neofiti. Questo nuovo spazio sarà un'aula didattica immersa nella natura dove imparare attraverso il gioco e il movimento, superando il tradizionale approccio scolastico.

A partire dalla primavera prossima, “Il Bosco Sarvadzo” proporrà attività destinate alle classi della scuola dell'infanzia e della scuola primaria. Il progetto è già stato attivato con la scuola di Doues per l'anno scolastico 2023/2024, dimostrando l'impegno verso un'educazione innovativa e inclusiva.

Il weekend di inaugurazione prevede una serie di attività entusiasmanti:

Sabato 20 luglio Ore 10: Apertura e conferenza stampa A seguire: Attività per i più piccoli con giochi e avvicinamento all'arrampicata e all'alpinismo, rivolte ai bambini dai 2 ai 10 anni. Fasce orarie delle attività: Mattina: ore 11 Pomeriggio: ore 14

Domenica 21 luglio Ore 10: Continuazione delle attività didattiche per bambini



I posti per partecipare sono limitati. Per assicurarsi un posto, è necessario iscriversi inviando una mail a esprisarvadzoprogetti@gmail.com.

“Il Bosco Sarvadzo” rappresenta un'opportunità unica per avvicinare le nuove generazioni e i principianti alla bellezza dell'arrampicata e della natura valdostana, in un ambiente sicuro e stimolante. Non perdete l'occasione di far parte di questo entusiasmante progetto!