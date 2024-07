VIDEO - Alpinisti InSuperAbili...adrenalina inclusiva hanno raggiunto la vetta del Breithorn

In una giornata facilitata dal bel tempo, la salita è stata portata a termine con non poche difficoltà legate allo sprofondamento in traccia, conseguente alle escursioni termiche dei giorni scorsi. L’ausilio scelto per il trasporto in vetta di Raffaele è stato il Monosci.

Daniele Boero, organizzatore: “La salita è andata piuttosto bene, abbiamo faticato meno del previsto e abbiamo raggiunto la vetta più velocemente di quanto previsto. La cima è stata caratterizzata da un vento forte e freddo, in particolare dalla metà della diagonale in cresta. Siamo arrivati alla cima tutti con le lacrime agli occhi ed eravamo emozionati. C’è stato un attimo di silenzio collettivo in contemplazione del panorama e dell’impresa compiuta. Raffaele, il trasportato, che solitamente non si esprime mai perché timido, era davvero molto contento. La giornata è andata molto bene, siamo molto orgogliosi di quello che è stato fatto e ringraziamo tutte le persone che ci hanno supportato e sono state vicine a questa impresa. Cervinia veramente riparte.”

Alla partenza

Roberto Ferraro, organizzatore: “Tecnicamente la giornata è stata anticipata di un giorno ed è stata una scelta azzeccata. La traccia era molto buona, anche se le temperature alte di questi giorni hanno modificato la consistenza della neve. Siamo tutti molto entusiasti e motivati e, come ha detto Moreno Pesce, questa salita ha voluto essere un modo "violento" di abbattere le barriere. Raffaele è un ragazzo molto timido e riservato e quindi rispettiamo questo suo essere. È stato molto contento e ha fatto i complimenti a tutto il gruppo. Le guide e i volontari che hanno partecipato avevano sempre un sorriso speciale e questo è sintomo che erano consapevoli di ciò che stavano facendo.”

Alla salita ha presto parte Moreno Pesce, definito “l’uomo delle vertical”, atleta paralimpico e leggenda delle montagne. Nonostante l’amputazione della gamba, subita nel 1997 in seguito a un incidente in moto, è un alpinista a tutti gli effetti.

Moreno Pesce: “Sono stato molto felice di essere stato coinvolto e sono molto felice di quello che hanno realizzato gli Alpinisti InSuperAbili perché non era affatto scontato salire come sono saliti. Sono stati davvero molto bravi e hanno avuto una marcia davvero molto veloce. Si è creato uno spirito di gruppo e di amicizia bellissimo. Ho avuto la fortuna di avere tre angeli della Guardia di Finanza che mi hanno scortato fin su e mi hanno aiutato perché la neve non era affatto facile, era molto pesante e si sprofondava, regalandomi la possibilità di arrivare in vetta. Spero che ci siano sempre più possibilità di salita in vetta aperte alla disabilità.”

Il progetto

Il progetto, unico nel suo genere, prevede l’accompagnamento di persone con disabilità motoria alla vetta del monte Breithorn (4165 m) tramite l’ausilio di un Monosci, sostituito, a seconda delle condizioni, dal Dual ski, realizzato per la movimentazione su terreno innevato. Saranno formate delle squadre di persone addette al traino e alla sicurezza del presidio e saranno presenti alcune Guide Alpine che cureranno la sicurezza sul ghiacciaio. La partenza avverrà da Breuil Cervinia con l’apertura delle funivie e si raggiungerà il Piccolo Cervino, da cui inizierà la vera e propria salita sul ghiacciaio.

La progressione sul ghiacciaio avverrà in cordata tramite il traino del Monosci o Dual ski, effettuato da cinque persone: quattro al traino e uno al manubrio. Vincolate tra loro in sicurezza e alternandosi ad altre persone, raggiungeranno la vetta del Breithorn. L’obiettivo del progetto è regalare a queste persone “speciali” la possibilità di raggiungere la vetta di un 4000 e poter godere di tutte le emozioni che solo queste montagne riescono a dare.

Il secondo obiettivo è sensibilizzare più persone possibili che si può realizzare anche un sogno difficile se tutti insieme guardiamo nella stessa direzione.

Il terzo obiettivo riguarda l’inclusione, dai bambini delle elementari al CEO di una grande azienda.

I ringraziamenti per l’impresa

Particolari ringraziamenti vanno espressi a chi ha permesso e ha collaborato alla riuscita dell’impresa:

La Cervino S.p.A., che ha messo a disposizione le salite gratuite al Piccolo Cervino e ha dato la sua disponibilità nel supporto nel corso della giornata;

I medici del 118 della Valle d'Aosta per l’assistenza;

UVGAM e Fondation Pro Montagna;

Le Guide Alpine;

La Guardia di Finanza;

Il Comune di Valtournenche.

La prossima impresa è in programma il 27 luglio.