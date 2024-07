Recupero e Valorizzazione dell'Ex Casa Deffeyes: La Giunta comunale di Aosta delibera un nuovo percorso

La Giunta Municipale di Aosta ha approvato un importante deliberato riguardante il recupero e la valorizzazione dell'ex Casa Deffeyes, un immobile situato in via Croce di Città 93. Questo .

La Giunta ha deciso di utilizzare lo strumento della concessione di valorizzazione a evidenza pubblica per il recupero funzionale dell'ex Casa Deffeyes. Questa concessione sarà aperta anche al libero mercato, ampliando così le possibilità di partecipazione a una vasta gamma di soggetti interessati. Il soggetto aggiudicatario avrà l'onere di eseguire gli interventi necessari per rendere l'edificio idoneo all'uso previsto. La durata della concessione sarà commisurata al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario del progetto, assicurando una gestione sostenibile e a lungo termine.

Per selezionare il miglior progetto di recupero, l'Amministrazione procederà con l'approvazione di un avviso pubblico. L'aggiudicazione avverrà sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata secondo cinque parametri principali:

Ipotesi di Recupero Opportunità Turistica Sostenibilità Ambientale Canone Durata della Concessione

Questi parametri, per un totale di 100 punti, garantiranno che la scelta del concessionario avvenga con criteri trasparenti e orientati alla massima valorizzazione dell'immobile.

Casa Deffeyes era stata inizialmente inserita nel 2019 nel progetto “Cammini e Percorsi”, promosso dall’Agenzia del Demanio. Questo progetto mirava al recupero di immobili pubblici di pregio, promuovendo il loro utilizzo in itinerari turistico-culturali per favorire lo sviluppo dei territori. Tuttavia, l'emergenza epidemiologica ha temporaneamente bloccato le iniziative previste.

Con il ritorno alla normalità, Casa Deffeyes è stata confermata nel Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni patrimoniali del triennio 2024-2026, riaprendo così la strada alla procedura a evidenza pubblica. Questo rilancio rappresenta un passo significativo verso il potenziamento dell'offerta turistica di Aosta, mettendo in risalto i siti di interesse storico e paesaggistico della città.

L'obiettivo principale del progetto è potenziare l'offerta turistica locale attraverso il recupero funzionale di edifici storici come Casa Deffeyes. Il coinvolgimento di soggetti privati, imprese, società cooperative e associazioni, attraverso procedure trasparenti e competitive, assicurerà che l'immobile venga utilizzato in modo efficace e sostenibile. Questa iniziativa non solo valorizzerà il patrimonio culturale di Aosta, ma fungerà anche da volano per lo sviluppo economico del territorio.

La Giunta Municipale di Aosta si conferma quindi attenta e proattiva nel promuovere interventi che mirano alla valorizzazione del patrimonio comunale, creando nuove opportunità per la comunità e per i visitatori. Con questa delibera, l'ex Casa Deffeyes si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, diventando un simbolo di rinascita e innovazione per la città di Aosta.