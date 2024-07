Racchettiamo il Parkinson: La 24 Ore di tennis per una giusta causa

L'evento, nato per sensibilizzare e raccogliere fondi per progetti sul Parkinson e per l’associazione "Io Sono Te", ha visto la partecipazione di oltre settanta iscritti che, suddivisi in due mega squadre ("Azimut verdi" e "Finder rossi"), si sono sfidati in una maratona di tennis durata 24 ore.

Nonostante le squadre abbiano combattuto duramente, il risultato finale è stato un pareggio perfetto: 675 game per i verdi e altrettanti per i rossi. Questo ha permesso a tutti i partecipanti di sollevare il trofeo, simbolo di unità e determinazione. Durante l’evento, la componente umana e l’amicizia tra i partecipanti, di vari livelli di gioco, hanno brillato in ogni incontro.

La manifestazione è stata patrocinata dai Comuni di Avigliana, Buttigliera Alta, Villarbasse e dalle Associazioni AIGP (Associazione Italiana Giovani Parkinsoniani) e New Abilitj. Alla cerimonia di apertura erano presenti Rossella Morra, assessore allo sport di Avigliana, i vicesindaci e assessori allo sport di Buttigliera Alta Laura Saccenti e Daniele Chiriotti, l’assessore allo sport di Villarbasse Paolo Tuccitto, e Michele Lombardi, rappresentante dell’Associazione New Abilitj. Il taglio del nastro ha segnato l'inizio ufficiale dell'evento.

Gli incontri sono iniziati con una breve esibizione di riscaldamento di alcuni giocatori affetti da Parkinson, che hanno dimostrato le loro capacità tennistiche acquisite grazie al programma di tennis adattato "ETP (Educational Tennis Parkinson)". Successivamente, gli esponenti delle amministrazioni locali si sono sfidati in un incontro tennistico intercomunale, ricevendo applausi e sostenendo lo spirito solidale dell’evento.

La competizione è proseguita per tutta la notte, con momenti di ristoro come la classica spaghettata e colazioni di brioche e caffè. Dai giovani ai più anziani, tutti hanno dato il massimo, creando un’atmosfera di solidarietà e amicizia.

Due ospiti d'eccezione hanno impreziosito la quarta edizione dell'evento: Silviu Culea, classificato 36esimo nel ranking mondiale di tennis in carrozzina, e Luca Paiardi, ai vertici della classifica nazionale. Entrambi hanno giocato con molti partecipanti, offrendo un esempio di dedizione e spirito sportivo.

La giornata si è conclusa con la premiazione, presieduta da Tiziana Nasi, vicepresidente del Comitato Italiano Paralimpico, che ha sottolineato l’importanza dell’evento e l’impatto positivo del tennis per le persone affette da Parkinson. Gianni Zullo, organizzatore dell'evento, ha ringraziato tutte le aziende sponsor e ha evidenziato come il tennis possa unire e superare le difficoltà imposte dalle patologie.

Tra i premi messi in palio da vari sponsor locali, i più ambiti erano i biglietti VIP per gli Internazionali BNL di Tennis di Roma del 2025, offerti da Dunlop. La manifestazione si è conclusa tra applausi e ringraziamenti, con tutti i partecipanti che hanno ricevuto un riconoscimento per il loro contributo a questa nobile causa.