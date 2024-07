Constitution du nouveau Groupe de l'Union Valdôtaine au Conseil de la Vallée

Lors de la séance du 10 juillet, le Conseil de la Vallée d'Aoste a officialisé la constitution du nouveau groupe de l’Union Valdôtaine (UV). Cette fusion, qui rassemble désormais 11 élus sous une même bannière, marque une étape cruciale pour le renforcement et la recomposition de l’espace autonomiste. Ce regroupement, qui fait de l’UV le groupe le plus nombreux du Conseil régional, témoigne d’une volonté renouvelée de centraliser et de redynamiser la politique d'autogouvernement qui est l’essence même de l’autonomie valdôtaine.

Le mouvement de l’Union Valdôtaine, en pleine réorganisation de ses instances dirigeantes, cherche à représenter de manière pluraliste les diverses sensibilités qui composent son électorat. Cette nouvelle configuration au Conseil régional vise à optimiser l’efficacité administrative grâce à une cohésion accrue parmi ses membres. Le groupe de direction issu du Congrès extraordinaire, composé de Joël Farcoz, Patrizia Morelli et Michel Savin, a exprimé sa satisfaction et a félicité le nouveau groupe pour cette avancée stratégique. Ils sont conscients des défis actuels, notamment les récentes inondations qui ont sévèrement éprouvé les infrastructures politico-administratives régionales.

La réponse rapide et l'efficacité des travaux de rétablissement des liaisons avec la vallée de Cogne et le redémarrage de Breuil-Valtournenche illustrent la résilience et la détermination de la communauté valdôtaine. Cette situation exceptionnelle a mis en lumière l’esprit de solidarité et d’unité qui caractérise les habitants de la région. La politique, dans ce contexte, doit être le reflet fidèle de cette volonté collective de surmonter les épreuves.

La constitution du nouveau groupe de l’Union Valdôtaine s’inscrit donc dans une dynamique de consolidation et de revitalisation de l’autonomie valdôtaine. Elle symbolise une réponse claire et déterminée face aux défis actuels, réaffirmant la centralité de l’autogouvernement et la cohésion nécessaire pour préserver et promouvoir les intérêts de la Vallée d'Aoste. Dans une période marquée par l'incertitude et les difficultés, cette initiative représente un espoir et une force motrice pour l’avenir de la région.