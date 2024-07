La Chambre valdôtaine, attraverso lo Sportello SPIN2 in gestione associata con Unioncamere Piemonte, sta organizzando, su incarico dell’Assessorato regionale Agricoltura e Risorse naturali, la partecipazione delle imprese valdostane a TERRA MADRE SALONE DEL GUSTO 2024. Questo evento, il più grande al mondo dedicato al cibo buono, pulito e giusto e alle politiche alimentari, è organizzato da Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino e si terrà a Torino, nel Parco Dora, da giovedì 26 a lunedì 30 settembre 2024.

All’interno della manifestazione, ci sarà uno spazio istituzionale curato dall’Assessorato regionale Agricoltura e Risorse naturali della Valle d'Aosta, dedicato alla promozione e valorizzazione dei prodotti di eccellenza del territorio valdostano. Accanto a questo spazio, verrà allestita una zona con bancarelle per un massimo di 12 imprese valdostane che desiderano esporre e vendere i propri prodotti.

Lo Sportello SPIN2 - Unioncamere Piemonte, operando per conto della Chambre valdôtaine e dell’Assessorato regionale Agricoltura e Risorse naturali, coprirà il 70% del costo di partecipazione alla manifestazione, in regime de minimis. Questo sostegno finanziario riguarda uno spazio espositivo di 9 mq per ciascuna delle dodici imprese selezionate, riducendo così il costo a carico di ogni impresa a € 750,00 + IVA, oltre a eventuali spese per personalizzazioni e richieste aggiuntive.

Le imprese interessate a partecipare devono inviare il modulo di domanda di partecipazione compilato e firmato, insieme agli altri allegati richiesti, esclusivamente via PEC all’indirizzo sportellovda.unioncamerepiemonte@legalmail.it, a partire dalle ore 9.00 di venerdì 12 luglio fino alle ore 12.00 di venerdì 19 luglio 2024. Maggiori dettagli sono disponibili nell'avviso pubblicato sul portale camerale.

Questa iniziativa fa parte del progetto “OPEN VDA - Rafforzamento dell'internazionalizzazione e della competitività delle imprese valdostane”, realizzato in collaborazione con l’Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile e finanziato con fondi europei, statali e regionali nell'ambito del Programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021-2027.