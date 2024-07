TUNNEL DU MONT BLANC : Vacances d’été - mieux préparer son trajet et limiter son attente durant les semaines les plus circulées de l’année

Les vacances d’été sont les moments de l’année les plus circulées au Tunnel du Mont Blanc. En 2023, jusqu’à 9 400 véhicules ont franchi le tunnel certains jours de juillet et d’août. Ce trafic estival est deux fois plus élevé que le trafic moyen habituel de 5 000 véhicules/jour.

Les premiers flux importants de vacanciers sont attendus à partir de début juillet, en direction de l’Italie.

Cet afflux de véhicules touristiques peut générer des temps d’attente importants, compte tenu de la régulation du trafic à chaque entrée du Tunnel. Ce cadencement veille à ce que le nombre de véhicules à l’intérieur du tunnel en même temps reste toujours limité, selon les règles de sécurité.

Afin de limiter l’attente, des outils sont mis à disposition des conducteurs. Ils permettent de connaitre en temps réel l’état du trafic et préparer son voyage grâce aux prévisions de trafic. Elles identifient plusieurs semaines à l’avance les heures « rouges » ou « noires » afin de les éviter. Le TMB-GEIE recommande ainsi d'essayer de se mettre en route à des heures où l'on attend relativement moins de véhicules, en consultant les prévisions de trafic publiées sur le site web www.tunnelmb.net.

Au niveau opérationnel, enfin, le TMB-GEIE, société de gestion du Tunnel du Mont Blanc, s’engage à mettre en place toute mesure utile afin de limiter la gêne aux usagers en attente (distribution d’eau sur les plates-formes) et optimiser les opérations au péage afin de réduire les temps d’attente (renforcement du personnel de péage, prépaiement des poids lourds qui doivent être accompagnés en convoi, etc.).

Comment repérer les informations sur le temps d’attente au Tunnel du Mont Blanc en temps réel

Pour connaitre le temps d’attente au niveau du Tunnel du Mont Blanc en temps réel, différents supports sont mis à votre disposition :

• L’application TMB Mobility pour suivre en temps réel le trafic depuis son smartphone.

• Les webcams pour visualiser l’état du trafic aux péages côté France et côté Italie : https://www.tunnelmb.net/fr-<wbr></wbr>FR/webcams.

• Les sites www.tunnelmb.net et www.atmb.com qui délivrent l’état du trafic et les temps d’attente actualisés directement sur la page d’accueil.