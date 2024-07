Riaperta al pubblico la millenaria Cripta di Saint-Léger di Aymavilles

La chiesa di Saint-Léger ad Aymavilles custodisce uno dei tesori religiosi più importanti della regione: la millenaria Cripta di Saint-Léger, risalente all'alto medioevo. Questo sito, che rappresenta un autentico gioiello di architettura e spiritualità, è nuovamente accessibile al pubblico grazie all'impegno della Fondation Grand Paradis e alla collaborazione con la cooperativa sociale La Sorgente nell'ambito del Progetto Orchidea.

La Cripta di Saint-Léger, con le sue antiche mura che hanno resistito al passare dei secoli, offre ai visitatori un'occasione unica per immergersi nella storia e nella cultura della Valle d'Aosta. Questo luogo di culto, situato nell'abitato di Aymavilles lungo la strada per Cogne, è facilmente raggiungibile e rappresenta una tappa imperdibile per gli appassionati di storia e di arte sacra.

Fino all'8 settembre, le visite guidate si terranno ogni sabato e domenica dalle 14:30 alle 18:30. Inoltre, grazie alla collaborazione con i ragazzi della cooperativa La Sorgente, sarà possibile visitare la cripta anche durante la settimana, il mercoledì e il giovedì, dalle 14:30 alle 17:30, fino al 30 settembre. Questa opportunità permette a un pubblico più ampio di scoprire e apprezzare questo sito di straordinario valore culturale e religioso.

Le visite del fine settimana sono arricchite da un libretto illustrativo realizzato dalla Fondation Grand Paradis in collaborazione con la Soprintendenza per i beni e le attività culturali. Questo prezioso strumento guida il visitatore attraverso la storia millenaria della cripta, rivelando dettagli e curiosità che ne arricchiscono la comprensione e l'apprezzamento. Il libretto è disponibile sia in formato cartaceo all'ingresso della chiesa che in formato digitale sul sito web della Fondation.

Per coloro che desiderano esplorare più a fondo i tesori della regione, la Fondation Grand Paradis offre il "Fondation Grand Paradis Pass". Al costo di 8 €, questo biglietto cumulativo consente di visitare, nell'arco di un anno, tutti i siti naturalistici e culturali gestiti dalla fondazione. Il biglietto d'ingresso per la sola Cripta di Saint-Léger è disponibile al prezzo di 3 € (tariffa intera) o 1,50 € (tariffa ridotta). Maggiori informazioni sulle riduzioni e le gratuità sono disponibili sul sito della Fondation.

Per gruppi di almeno 15 persone, è possibile richiedere l'apertura straordinaria della cripta, secondo le modalità indicate sul sito internet della Fondation Grand Paradis. Questa opzione offre un'opportunità preziosa per scuole, associazioni culturali e gruppi di appassionati di organizzare visite personalizzate e approfondite.

La Cripta di Saint-Léger non è solo un luogo di straordinario valore storico e architettonico, ma rappresenta anche un importante sito di riflessione spirituale. La sua atmosfera suggestiva e la sua storia millenaria invitano i visitatori a un viaggio nel tempo, riscoprendo le radici profonde della fede e della cultura della Valle d'Aosta.

Questa iniziativa della Fondation Grand Paradis, in collaborazione con La Sorgente, dimostra come la valorizzazione del patrimonio culturale possa essere un potente strumento di inclusione e partecipazione. La possibilità di fruire di questi tesori anche infrasettimanalmente, grazie all'impegno dei ragazzi della cooperativa sociale, è un esempio virtuoso di come la cultura possa essere accessibile a tutti e di come il coinvolgimento della comunità possa arricchire l'esperienza dei visitatori.

Visitate la Cripta di Saint-Léger e lasciatevi affascinare da un luogo che racconta secoli di storia, fede e arte. Un'occasione imperdibile per riscoprire le radici della nostra identità culturale e per rendere omaggio a un patrimonio che appartiene a tutti noi.