Un'occasione imperdibile per scoprire e coltivare il talento musicale

Ci sarà tempo fino al 31 luglio per iscriversi ai corsi per l’anno scolastico 2024/2025 presso la Scuola Civica di Musica “R. Arnod” dell’Associazione Bandistica Città di Aosta, con il sostegno dell’Amministrazione comunale.

Le lezioni inizieranno lunedì 30 settembre con un’ampia offerta didattica: si potrà scegliere tra i corsi di avvicinamento alla musica, strumentali e speciali. Tutti i corsi sono pensati in modo da poter conciliare gli impegni scolastici e lavorativi, rendendo la musica accessibile a tutti.

Il corso di avvicinamento alla musica è rivolto ai più piccoli e offre un'esplorazione giocosa dell'universo musicale. Le attività includono suonare strumenti a percussione, utilizzare la voce per canti vari, apprendere le note musicali divertendosi, ballare e imparare le prime nozioni di scrittura ritmica e su pentagramma.

Le lezioni collettive di un'ora, a cadenza settimanale, sono consigliate per bambini dai 5 agli 8 anni. Questo corso rappresenta un'opportunità preziosa per introdurre i giovani alla bellezza e alla gioia della musica, stimolando la loro creatività e curiosità fin dalla tenera età.

Il corso strumentale è pensato per chi desidera raggiungere rapidamente un livello di preparazione musicale-strumentale adeguato per far parte del complesso bandistico.

Gli strumenti offerti includono basso tuba, clarinetto, corno, euphonium, fagotto, flauto, oboe, sassofono, batteria e strumenti a percussione, tromba e trombone. Sono previste tre lezioni settimanali da mezz'ora ciascuna: una collettiva di lettura, teoria e ascolto, una individuale di strumento e una di musica d’insieme.

Il corso è aperto a persone di età compresa tra i 9 e i 67 anni, dimostrando che non è mai troppo tardi per avvicinarsi alla musica e sviluppare nuove competenze.

Santa Cecilia

Il corso speciale fa parte dei percorsi extra-bandistici e comprende materie e strumenti musicali rari, generalmente non inclusi in un'orchestra di fiati, ma che possono essere integrati. Tra questi troviamo arpa, batteria, composizione, contrabbasso, pianoforte principale e complementare, storia della musica, strumentazione per banda e violoncello. Anche per questa tipologia di corsi sono previste tre lezioni settimanali da mezz'ora ciascuna: una collettiva di lettura, teoria e ascolto, una individuale di strumento e una di musica d’insieme. Il corso è consigliato per persone tra i 9 e i 67 anni.

Nella quota di iscrizione annuale, variabile in base al percorso scelto, sono inclusi la tassa di assicurazione, l’utilizzo di un’aula studio, masterclass e, per i corsi strumentali, l’affitto dello strumento fino a esaurimento scorte. È possibile compilare la domanda di iscrizione online o trasmettere il modello di iscrizione via email. Per ulteriori informazioni, visita il sito della banda musicale di Aosta o chiama il numero dedicato.

La Scuola Civica di Musica “R. Arnod” svolge un ruolo fondamentale nella promozione dell’educazione musicale, un elemento chiave per lo sviluppo culturale e personale. La musica non è solo una forma d'arte, ma anche un potente strumento educativo che stimola la mente, arricchisce l’anima e favorisce la socializzazione.

Ensemble Clarinetti

Partecipare a corsi di musica sin da piccoli può avere un impatto duraturo, migliorando le capacità cognitive, la disciplina e la sensibilità artistica. Inoltre, la musica ha la capacità di unire le persone, creando legami e comunità. Investire nell’educazione musicale significa quindi investire nel futuro dei giovani e nel benessere della società intera.