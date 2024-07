Partecipa alla Pigiama Run! Iscriviti ora!

Venerdì 20 settembre si terrà la sesta edizione della Pigiama Run, la corsa camminata in pigiama organizzata per sostenere i bambini malati di tumore. Aosta parteciperà per la prima volta, l'appuntamento è presso lo Stadio Puchoz con ritrovo alle ore 17:00, il village si animerà fino allo start previsto per le ore 19:00. A seguire dj set fino alle ore 23:00.

Perché corriamo in pigiama

In tutto il mondo il mese di settembre è dedicato alsimbolo della sensibilizzazione sui. Informare sul tema è anche lo scopo della, la tradizionale corsa e camminata in pigiama che organizziamo da sei anni.

Si tratta di un grande e corale evento di solidarietà per manifestare affetto e vicinanza ai bambini che stanno tutto il giorno in pigiama negli ospedali. Ma è anche un momento che promuove la vita attiva e il sano movimento fisico per vivere meglio e prevenire le malattie oncologiche.

Per ogni iscrizione è prevista una donazione minima di 15 euro per gli adulti, 5 euro per i bambini under 7. Per tutti gli iscritti è previsto in regalo il pettorale con il pacco gara della manifestazione e gli omaggi degli sponsor, fino ad esaurimento!

ISCRIVITI SUBITO