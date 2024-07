Leo Club Valle d’Aosta: elezione direttivo in vista del nuovo anno sociale 2024-2025

Martedì 2 luglio si è tenuta l’Assemblea generale dei soci iscritti al Leo Club Valle d’Aosta. In tale occasione i partecipanti hanno eletto all’unanimità il nuovo Direttivo che, per l’anno sociale 2024-2025, sarà coordinato dalla Presidente Miriam Fedele. Ad affiancarla il Vicepresidente Laurent Mattia Braga, Rossana Scapoli in qualità di Segretaria e Giorgia Martariello nelle vesti di Tesoriera.

Durante l’incontro la neoeletta Presidente ha espresso ampia soddisfazione per i traguardi e gli obiettivi concretamente raggiunti nel corso dell’anno sociale 2023-2024. In particolar modo il Club giovanile si è distinto per svariate iniziative e collaborazioni a sfondo benefico, tra cui la raccolta fondi a favore della Lega Italiana Fibrosi Cistica (LIFC), la campagna di screening per una diagnosi precoce del glaucoma e la raccolta a favore del banco alimentare.

Il Leo Club Valle d’Aosta affronterà dunque il nuovo anno sociale con un rinnovato spirito di servizio e volontariato, volto a garantire e a proporre nuovi eventi di beneficenza a sostegno e a favore delle realtà più fragili che abitano la nostra Regione.

Il nostro è in primis un gruppo di amici, un team giovane, a prevalenza femminile e che ha a cuore l’inclusione, il benessere, il rispetto verso il prossimo e per l’ambiente; a tal riguardo le iniziative in programma inizieranno già dalla prossima settimana con la campagna “Ricicla il tuo smartphone” per ridare vita ai telefonini rotti o obsoleti al fine di smaltirli creando così nuovi apparecchi digitali. A seguire si porteranno avanti:

- Attività di supporto volte all’accompagnamento dei non vedenti per mezzo dei cani guida;

- Service contro la perdita dei capelli nelle pazienti in chemioterapia;

- Aiuti concreti ad associazioni quali canili e gattili per la tutela degli animali;

- Sensibilizzazione sulle patologie inerenti alla vista.

In questo momento così delicato per alcune zone del nostro territorio, il Leo Club Valle d’Aosta esprime vicinanza a coloro in difficoltà a causa del maltempo che colpisce da giorni la nostra Regione mettendosi a disposizione per eventuali aiuti a sostegno del ripristino di condizioni di normalità.