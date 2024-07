Entro il 31 luglio le iscrizioni al servizio dei nidi d’infanzia per l’anno 2024/25

Si informa che fino a mercoledì 31 luglio sarà possibile presentare domanda di iscrizione

al servizio dei nidi d’infanzia per l’inserimento nella graduatoria relativa all’anno socio- educativo 2024/2025.

Il modulo prestampato per la domanda di ammissione è reperibile nella sede del Punto unico di accesso di Aosta (PUA, ex sportello sociale) oppure sul sito Internet comunale nella pagina “Nidi d'infanzia”, percorso “Servizi”, “Politiche sociali”, “Minori e famiglia”, direttamente raggiungibile all’indirizzo https://www.comune.aosta.it/servizi/politiche- sociali/asili-nido .

La domanda di ammissione dovrà essere compilata dai genitori del minore o da chi ne fa le veci e presentata al PUA sito in piazza Chanoux, 1 sotto i portici del Municipio, unitamente al un indicatore ISEE in corso di validità.

Il Punto unico di accesso (numero verde 800-066214) è aperto il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30, il martedì dalle ore 8,30 alle ore 14 e il giovedì dalle ore 8,30 alle ore 16.

Ulteriori informazioni possono essere richieste telefonicamente al numero 0165-300.200 oppure via e-mail all’indirizzo servizi-sociali@comune.aosta.it .

I nidi d’infanzia comunali sono il nido di via Roma (50 posti) il nido “Massimo Berra” (36 posti) e il nido di viale Europa (40 posti) a cui si aggiungono 24 posti in convenzione del nido privato “La Farfavola”. ./.

«A questi 150 posti – commenta l’assessora alle Politiche sociali, Clotilde Forcellati – abbiamo in programma di aggiungere entro l’inizio del 2025 ulteriori 24 del nuovo nido del quartiere Dora, realizzato nell’ambito del PNRR. Ovviamente, non appena possibile, e i lavori sono già a buon punto, informeremo le famiglie in merito a tale disponibilità che permetterà alla città di Aosta di incrementare ulteriormente, non solo in termini quantitativi ma anche di radicamento e di diffusione sul territorio, il livello di un servizio già oggi molto apprezzato dalle famiglie».