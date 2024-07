Confindustria Valle d’Aosta si attiva dopo ondata maltempo

Confindustria Valle d’Aosta e Confindustria Valle d’Aosta Sezione Edile, in raccordo costante con le autorità competenti, hanno immediatamente dato piena disponibilità per contribuire in tutti le forme possibili a risolvere la grave situazione venutasi a creare a causa delle forti piogge degli ultimi giorni.

Operativamente questa disponibilità passa dalla messa a disposizione di competenze, mezzi e attrezzature, qualora necessarie, sia nell’immediato che nei prossimi giorni, quando la fase emergenziale, si spera, sarà conclusa.

Confindustria Valle d’Aosta, inoltre, attingendo alle proprie riserve, ha già erogato un primo contributo diretto a sostegno di chi in queste ore si trova in difficoltà, ed ha esteso l’invito a partecipare anche ai propri oltre 300 associati.

In una lettera inviata al Prefetto della Regione Valle d’Aosta, Renzo Testolin, il presidente di Confindustria Valle d’Aosta, Francesco Turcato, e Laurent Visini, presidente della Sezione Edile, rimarcano come si intendano “mettere a disposizione le proprie competenze, risorse e mezzi per supportare le attività di soccorso e di ripresa in corso. Restiamo a disposizione per un confronto diretto con le autorità competenti per definire nel dettaglio le modalità di collaborazione e per coordinare al meglio gli interventi di supporto. Confidiamo – concludono Turcato e Visini - che la nostra pronta e attiva partecipazione possa contribuire ad alleviare le sofferenze delle popolazioni colpite e ad accelerare il processo di ripresa del territorio”.