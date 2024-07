Rilanciare la viabilità alternativa verso le nostre vallate

«L’emergenza maltempo e le sue tristi conseguenze hanno nuovamente evidenziato la necessità di tornare a parlare seriamente di viabilità alternativa verso le nostre vallate.» Così il gruppo consiliare Rassemblement Valdôtain dopo l'evento alluvionale che ha colpito la Valle d'Aosta, in particolare i territori di Cogne e Breuil-Cervinia, in questi giorni.

«Già ad aprile scorso - ricordano i Consiglieri di RV -, con una nostra mozione discussa in Consiglio, avevamo posto la questione del collegamento tra Pila e Cogne quale via alternativa alla strada regionale di Aymavilles: oggi, rilanciamo l'idea sapendo che, da un lato, vi è allo studio un progetto di collegamento funiviario già compreso nel Documento di economia e finanza regionale, ma dall'altro occorre inserire nel Piano regionale dei trasporti l'accessibilità verso Cogne. Una soluzione potrebbe essere la galleria del Drinc, che giace inutilizzata e che potrebbe avere una nuova vita quale potenziale tunnel di emergenza, ma ogni altra eventuale alternativa va presa in considerazione. La situazione di questi giorni ha confermato le nostre preoccupazioni di allora, ossia la situazione di pericolosità della strada regionale n. 47. Noi riteniamo che una decisione vada presa, agendo di conseguenza, anche e proprio in vista della revisione del Piano regionale dei trasporti. Ci auguriamo che la proposta arrivi al più presto all'attenzione della Commissione: una riflessione si impone ora più che mai, perché il rischio isolamento è reale.»

Il gruppo consiliare tiene anche a ringraziare tutto il sistema di protezione civile oltre che le comunità di Breuil-Cervinia e Cogne e tutti coloro che hanno operato per fornire aiuto e assistenza.