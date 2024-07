Spelgatti (Lega): grazie a soccorritori e popolazione, chiediamo risorse al governo

“L’emergenza maltempo in questi giorni ha minato la Valle d’Aosta e il Piemonte, con danni infrastrutturali e ai privati di grande portata. La macchina dei soccorsi è intervenuta prontamente ed efficacemente. Ringrazio tutti i soccorritori e le istituzioni per il grandissimo lavoro fatto e che continuano a fare, così come la popolazione valdostana e piemontese. I montanari sono per natura abituati a resistere di fronte ad ogni difficoltà, stringendosi come comunità, in cui tutti forniscono il proprio aiuto. Per questo la velocità con cui si sta rimettendo tutto in ordine nelle località colpite è impressionante. Chiedo al governo di intervenire prontamente, fornendo le risorse necessarie per la ricostruzione e per far fronte ai danni patiti. Nel frattempo, aspettiamo già i turisti in Valle d’Aosta, pronta come sempre ad accogliere tutti con calorosa ospitalità nel contesto incantevole delle nostre montagne”.

Così la senatrice della Lega Nicoletta Spelgatti intervenendo nell’Aula di Palazzo Madama sul maltempo in VdA.