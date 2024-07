In merito agli enormi danni causati dal maltempo il 29 giugno scorso in alcune località della Valle d’Aosta, il movimento esprime solidarietà e vicinanza, stringendosi attorno alle popolazioni toccate. Orgueil valdôtain sottolinea l’enorme danno causato alla nostra comunità e alle attività commerciali, agricole e turistiche presenti nei territori colpiti, proprio alla vigilia della stagione estiva, comportando ingenti danni economici.

Orgueil valdôtain ringrazia tutto il sistema dell’emergenza valdostano, un modello unico in Italia grazie alla legislazione regionale, le forze di protezione civile e i corpi intervenuti, le forze dell’ordine e il sistema dei volontari, per il prezioso lavoro svolto e in corso. Il movimento auspica un ritorno alla normalità in tempi ragionevoli e sollecita l’amministrazione regionale a intervenire tempestivamente per un rapido ed equo sostegno, attraverso aiuti alle popolazioni toccate e alle aziende e attività pesantemente penalizzate.