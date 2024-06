Flavescenza dorata della vite: primo successo per gli incontri formativi

Le uscite si sono svolte in due vigneti di Gressan e Pont-Saint-Martin e sono state un momento di formazione utile a fornire le conoscenze teoriche e pratiche per il riconoscimento degli stadi giovanili di Scaphoideus titanus, cicalina, vettore della flavescenza dorata della vite.

Sotto la guida dei tecnici del servizio fitosanitario dell’Assessorato, i partecipanti hanno simulato un rilievo in campo degli stati giovanili dell’insetto e hanno potuto constatare i primi giallumi sulle foglie di vite causate da questa malattia. Le piante colpite, infatti, presentano un graduale deperimento della vegetazione, che influisce negativamente sulla produzione, provocando, a lungo termine, la morte della pianta.

È, quindi, importante riconoscere l’insetto e la sua densità di popolazione per stabilire il momento più opportuno per effettuare i trattamenti e individuare un numero corretto di interventi al fine di debellare il vettore, soprattutto nelle zone focolaio in cui la malattia è già ampiamente diffusa, ma non di meno anche nelle zone cuscinetto e indenni data la grande mobilità della cicalina.

L’Assessorato intende proporre ulteriori momenti di formazione sulla flavescenza organizzando ulteriori incontri e uscite in campo nel mese di agosto.

“Con i nostri Uffici, stiamo cercando di dare ai nostri viticoltori tutto il supporto possibile al fine di conoscere, individuare e risolvere le problematiche legate al fenomeno della flavescenza – afferma l’Assessore Marco Carrel - Questo vettore sta iniziando a colpire sempre più seriamente anche nella nostra regione e per questo motivo, ai momenti di formazione e di consulenza che il nostro Assessorato fornisce, seguirà una fase di controllo e di accertamento della salute dei nostri vitigni, a tutela di questo settore così importante per il nostro territorio.”

Per informazioni relative alla Flavescenza e alle relative misure di difesa fitosanitaria si rimanda a indicazioni più dettagliate pubblicate sul sito della Regione, nella sezione Agricoltura, all’indirizzo https://www.<wbr></wbr>regione.vda.it/agricoltura/<wbr></wbr>per_gli_agricoltori/<wbr></wbr>fitosanitario/flavescenza_<wbr></wbr>dorata_i.aspx, oppure contattare l’Ufficio Servizi Fitosanitari della Regione Valle d’Aosta (0165/275404 - e.grange@regione.vda.it).