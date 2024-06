Saldi estivi 2024: cosa sapere per fare buoni acquisti a prezzi scontati

I saldi sono appuntamento annuale è atteso da moltissimi consumatori desiderosi di acquistare capi di abbigliamento e altri articoli a prezzi scontati.

È bene sapere che dal 2023 sono in vigore delle nuove regole sui saldi, mirate a garantire maggiore trasparenza per i consumatori. Tra queste, l’obbligo di indicare il doppio prezzo sui cartellini, ovvero il prezzo originale e quello scontato, per aiutare gli acquirenti a valutare l’effettiva convenienza delle offerte.

Quest’anno la data di inizio dei saldi cade nuovamente nel primo sabato di luglio, riprendendo la tradizione interrotta solo l’anno scorso quando i saldi iniziarono di giovedì.

Acquistare durante i saldi può essere molto conveniente, ma è importante non lasciarsi prendere dalla frenesia del momento. Ecco alcuni consigli per fare acquisti intelligenti.

Innanzitutto, è opportuno confrontare i prezzi: controllare il prezzo originale e confrontarlo con quello scontato per valutare l’effettiva convenienza. Verifica la qualità: assicurarsi che la qualità degli articoli in saldo sia adeguata e non sia scadente solo perché in promozione. Conoscere i propri diritti: è necessario ricordarsi che durante i saldi si hanno gli stessi diritti di sempre, inclusa la possibilità di restituzione in caso di difetti.

Disposizioni regionali

Le vendite promozionali variano non solo per quanto riguarda i saldi, ma anche per altre promozioni stagionali. È utile quindi consultare le tabelle con le date specifiche regione per regione per evitare confusioni e sfruttare al meglio le opportunità di risparmio offerte.

In conclusione, la stagione dei saldi estivi 2024 promette di offrire molte occasioni per acquistare a prezzi ridotti. Con le giuste precauzioni e un po’ di pianificazione, è possibile fare ottimi affari e godersi lo shopping senza stress.

Di seguito la tabella con le date aggiornate dei saldi estivi 2024.

Abruzzo: 6 luglio per 60 giorni, con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno.

Basilicata: 6 luglio - 4 settembre, con divieto delle vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi.

Calabria: 6 luglio per 60 giorni, con divieto vendite promozionali 15 giorni prima della data inizio saldi.

Campania: 6 luglio per 60 giorni, con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi.

Emilia Romagna: 6 luglio per 60 giorni, con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi.

Friuli Venezia Giulia: 6 luglio per 60 giorni, con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno.

Lazio: 6 luglio per 6 settimane, con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi.

Liguria: 6 luglio - 19 agosto per 45 giorni, con divieto vendite promozionali 40 giorni prima della data inizio saldi.

Lombardia: 6 luglio per 60 giorni, con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi.

Marche: 6 luglio - 1° settembre, con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi.

Molise: 6 luglio per 60 giorni, con divieto vendite promozionali 30 giorni prima e 30 giorni dopo la data inizio saldi.

Piemonte: 6 luglio - 31 agosto per 8 settimane, con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi.

Puglia: 6 luglio - 15 settembre, con divieto vendite promozionali 15 giorni prima della data inizio saldi.

Sardegna: 6 luglio per 60 giorni, con divieto vendite promozionali 40 giorni prima della data inizio saldi.

Sicilia: 6 luglio - 15 settembre, con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno.

Toscana: 6 luglio per 60 giorni, con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi.

Umbria: 6 luglio per 60 giorni, con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno.

Valle d'Aosta: 6 luglio - 30 settembre per 60 giorni, con divieto vendite promozionali 15 giorni prima della data inizio saldi.

Veneto: 6 luglio - 31 agosto, con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi.

Trento e Provincia: per 60 giorni, i commercianti determinano liberamente i periodi in cui effettuare i saldi.